Neue Pavillons für mehr Leben

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) DieKarl-Marx-Allee ist eine der ungewöhnlichsten und prächtigsten Straßen zugleich. Doch obwohl Berlin boomt, fehlen der berühmten Magistrale die Flaneure. Neue gläserne Pavillons mit Gastronomie, Kunst und Kultur sollen nun mehr Leben auf den Boulevard bringen.

Wer kannte sie nicht, die Mokka-Milch-Eisbar, den Kosmetiksalon Babette, das Schuhhaus Centrum oder den Laden Kunst im Heim. Zu DDR-Zeiten zogen die besonderen Geschäfte in den freistehenden gläsernen Würfeln auf der Karl-Marx-Allee die Menschen aus Ost-Berlin, dem Umland, ja selbst den West-Besuch an.

Heute sieht man kaum Passanten auf dem breiten Trottoir. Der Boulevard ist mehr Wohnstraße als Flaniermeile. In einem der gläsernen Pavillons hat ein Fahrradhändler die große Glasfront mit Werbung verhängt. Im Outdoor-Shop „Camp 4“ am U-Bahnhof Schillingstraße verhindern große Zelte die Sicht ins Innere. Auch in der ehemaligen Mokka-Milch-Eisbar neben dem Kino International trifft sich die Hard-Rock-Szene eher im dunklen Keller des „Alberts“. „Eigentlich ein Missbrauch der Architektur, denn die Pavillons sind in ihrer offenen transparenten Bauweise der Straße zugewandt“, findet der ehemalige Kultursenator Thomas Flierl.

Der Anwohner und Sohn des prominenten DDR-Architekturhistorikers Bruno Flierl ist einer der Befürworter der Idee, den Boulevard mit sechs neuen Pavillonbauten nachzurüsten. Fünf Architekturbüros haben dazu erste Entwürfe abgegeben. Im September soll es eine letzte Runde geben, Ende des Jahres in die Vorplanungen gehen.

Die Idee knüpft an eine fast 60 Jahre alte Planungsgeschichte an. Die städtebaulichen Entwürfe von Josef Kaiser und Werner Dutschke von 1959 sahen elf Pavillons vor. Realisiert wurden zwischen Strausberger Platz und U-Bahnhof Schillingstraße aber nur sechs.

Die neuen autarken gläsernen Kubusse und Riegel sollen sich zwar an die Vorbilder anlehnen, aber im modernen Gewand daher kommen. „Es geht nicht um die Vollendung der DDR-Architektur, sondern um eine sinnvolle Ergänzung der vorhandenen Struktur“, betont Flierl.

Die Nutzung der neuen Gebäude, die von der Wohnungsbaugenossenschaft Mitte (WBM) errichtet werden sollen, wurde im Mai erstmals öffentlich diskutiert. In dem Bereich leben etwa 10 000 Menschen in Plattenbauten, die in den 1960er und 1970er Jahren errichtet wurden. Viele Anwohner wünschen sich einen Ort für Nachbarschaftstreffen, eine Bibliothek mit Café, aber auch Gastronomie mit Kulturangeboten.

Ein Vorbild ist dafür ist die „Bar Babette“ im ehemaligen Kosmetiksalon gleich neben dem Café Moskau. Der Kunsttreff mit Cocktail-Ausschank muss im Oktober schließen, weil der neue Immobilien-Besitzer Nicolas Berggruen den Vertrag nicht verlängert hat. Der US-Investor will den Pavillon so wie schon das Café Moskau nur noch für private Events vermieten. Auch Briefe und Gesprächsangebote von Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) konnten ihn bisher nicht umstimmen, den Ort, an dem 15 Jahre lang Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Buchvorstellungen, Hörspiele, Modeshows und Sportveranstaltungen stattfanden, für die Öffentlichkeit zu erhalten.

Und so wird der Neubau der Pavillons vor allem zu einer Maßnahme gegen die Kommerzialisierung der Stadt. „Es gibt genug Kunst- und Kultureinrichtungen, die Probleme haben, ihre Projekte weiterzuführen, weil sie durch die steigenden Mieten verdrängt werden“, erklärt Flierl.

In den neuen Glasbauten könnten sie eine neue Heimat auf kommunalem Grund finden. Doch selbst die städtische WMB, deren Hauptpflicht der Wohnungsneubau ist, sucht noch Flächen für medizinische Angebote sowie Dienstleistungen. Flierl hofft, dass man diese geballt um die Ecke in der Schillingstraße ansiedeln kann. Als Projektkoordinator für die gemeinsame Unesco-Welterbe-Bewerbung Karl-Marx-Allee/Hansaviertel wünscht er sich vor allem Kultureinrichtungen, die Touristen auf die Geschichte beider Stätten der Nachkriegsmoderne in Ost und West hinweisen. „So könnte die Karl-Marx-Allee endlich in der Gegenwart ankommen.“