Zu kleine und zu trockene Körner

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Martin Wählisch hat im grünen LKW mit den gelben Lettern „Agravis“ 26 Tonnen Roggen – gedrillt auf den Äckern rund um Königs Wusterhausen – geladen. Der Kraftfahrer wartet vor der Waage der FGL Handelsgesellschaft in Fürstenwalde auf die Abfertigung der kostbaren Fracht. In den vergangenen Jahren reihten sich an der Lindenstraße zur Erntezeit stets viele Fahrzeuge in eine lange Schlange ein. Diesmal ist Martin Wählisch der einzige und sofort dran. „Um die Mittagszeit ist nicht viel los, die Bauern fangen meist erst nachmittags mit dem Drillen an“, erläutert Silomeister Uwe Buksch.

Fakt ist aber: Die Trockenheit beschwert den Landwirten große Einbußen. Noternten waren nötig. Die Körner sind nicht nur kleiner, sie haben auch weniger Masse, weil sie bei der Ernte schon viel zu trocken sind. Das bedeutet für den Landwirt weniger Kornmasse und damit weniger Erlös.

Mit einer computergesteuerten Probelanze nimmt Sophie Redlich (21, aus Falkenberg) eine vorgeschriebene Probe von der Getreideladung, die Martin Wählisch bringt. Die fünf Kilo entnommener Roggen kommen ins Labor und werden dort unverzüglich auf Qualität, Proteingehalt und die sogenannte Fallzahl untersucht, die etwas über die Backeigenschaften des daraus gewonnenen Mehls aussagt. Jegliche Proben werden ein Jahr aufbewahrt, danach entsorgt.

Jessica Deußing (16, aus Bonn) und Jessica Buksch (15, aus Falkenberg) unterstützen als Ferienjobber das vierköpfige Team vom Labor. „Früher kannte ich die Getreidesorten nicht, jetzt kann ich sie genau bestimmen“, sagt Jessica Deußing. Fünf bis zehn Minuten dauert die Prozedur – der Anlieferer muss derweil warten und hat Zeit für ein Schwätzchen mit Sophie Redlich und Uwe Bucksch. „Die Körner sind durch die Trockenheit kleiner als sonst, das ist aber von Region zu Region unterschiedlich“, sagt der Silomeister. Das Getreide kommt aus dem ganzen Land Brandenburg – es wird in dieser Saison bedeutend mehr Schmachtkorn angeliefert als in den vergangenen Jahren.

Sieben bis zehn Tage werde noch auf den Feldern geerntet, dann ist erst einmal Schluss, schätzt Uwe Bucksch ein. Etliche Landwirtschaftsbetriebe haben schon bei der FGL ihren Ernteschluss gemeldet. Dann können die Mitarbeiter im Labor, das in der Hochsaison rund um die Uhr besetzt ist, erst einmal durchatmen. Ab Ende August werden dann Sonnenblumenkerne angeliefert, der Mais ist erst im Oktober dran.

80 000 Tonnen Kapazität hat die Fürstenwalder Siloanlage der FGL Handelsgesellschaft, die zur Agravisgruppe gehört. „Die Silos sind gut gefüllt“, sagt Uwe Buksch. Von Fürstenwalde aus wird das Getreide per Schiff – ein Hafen ist in unmittelbarer Nähe – deutschlandweit transportiert. Auch die Niederlande sind Abnehmer für Fürstenwalder Korn. „Wir beliefern auch die großen Seehäfen in Hamburg, Rostock und Brake bei Bremen. Von dort es geht es in die weite Welt“, erzählt Bucksch stolz.