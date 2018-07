Bombardier übernimmt Bautzen

Roland Becker

Hennigsdorf/Bautzen (MOZ) Beim Zughersteller Bombardier Transportation bleiben alle deutschen Standorte erhalten. Sie bekommen aber zum Teil neue Aufgaben. Hennigsdorf wird die Serienfertigung größtenteils an Bautzen in Sachsen abgeben, soll aber langfristig als Forschungs- und Entwicklungszentrum erhalten bleiben. So die Nachricht im Frühjahr. Wie das in der Praxis läuft, ist jetzt zu beobachten.

Beispiel Hamburger S-Bahn: Einerseits wurde die Produktion der Züge im Juni teilweise nach Bautzen verlagert. Andererseits konnte sich der Hamburger Senat bislang nicht dazu durchringen, die Züge zu bestellen. Die Entscheidung in der Hamburgische Bürgerschaft wurde vertagt. Doch die Zeit drängt. Eigentlich galt die Option zum Nachbestellen nur bis September, jetzt wurde sie laut dem Fachblatt Nahverkehr Hamburg auf Jahresende verlängert. Sollte bis dahin keine Entscheidung gefallen sein, dürfte die Produktion dieses Fahrzeugs eingestellt werden. Weitere Kunden dafür gibt es nicht. „Die S-Bahn für Hamburg kommt nicht von der Stange, sondern ist der speziellen Hamburger Infrastruktur angepasst“, sagt Bombardier-Sprecher Andreas Dienemann.

Aber hätten die Hennigsdorfer überhaupt etwas davon, wenn Hamburg diese Option zieht? Dienemann bestätigte, dass der Auftrag bereits zu einem Teil nach Bautzen abgezogen worden sei, wo im Juni diesen Jahres eine neue Produktionshalle eingeweiht wurde. Hennigsdorfs Betriebsratsvorsitzender Volkmar Pohl drückt sich diplomatisch aus, wenn er sagt: „Die Bautzener unterstützen uns durch eine Parallelfertigung. Der Auftrag ist weiterhin standortmäßig Hennigsdorf zugeteilt.“ Da es aber Probleme mit der pünktlichen Auslieferung gebe – Pohl dazu: „Wie das bei Bombardier so ist.“ –, helfe Bautzen jetzt. „Das ist rein aus der Not geboren“, so Pohl

Nicht aus der Not geboren, sondern als Folge des sogenannten Transformationsprozesses zu sehen ist die Vergabe eines Auftrags für den Talent 3 ebenfalls nach Bautzen. Bislang war Hennigs­dorf alleiniger Produktionsstandort für die hier konstruierte Talent-Reihe. Die von den Österreichischen Bundesbahnen bestellten 25 Züge bezeichnete Dienemann in der Berliner Morgenpost jüngst als „wichtiges Sig­nal für den Standort Bautzen“. Dieser Satz war in Zusammenhang mit Bombardier-Bestellungen schon oft zu hören, bislang mit einem Unterschied: Darin tauchte statt Bautzen Hennigsdorf auf. „Die Entscheidung resultiert aus dem Transformationsprozess“, bestätigt Volkmar Pohl.

Generell aber sei das Hennigsdorfer Werk noch gut ausgelastet. So werden die Arbeiten am ICx vorerst weiter hier erledigt, statt bereits zum Jahresende abgezogen zu werden. „Mit der Umsetzung des Transformationsprozesses geht es wohl nicht so schnell wie gewünscht“, mutmaßt Pohl.

Derweil nimmt ein weiterer Standortleiter Abschied von Bombardier. In diesem Fall, so schreibt die Sächsische Zeitung unter der Überschrift „Chaostage bei Bombardier“, sei der Görlitzer Werksleiter Mike Vetter nach zwei Jahren vor die Tür gesetzt worden. Zu Ende September geht auch Rainer Fellenz. Das wurde im Juni bekannt. Er hatte den Hennigsdorfer Standort nur ein Jahr geleitet. Bombardier selbst kommentierte die beiden Weggänge nicht.