Radwegbau ruht nach Angriff auf Maschinen

Anke Beißer

Grünheide/Spreeau (MOZ) Die Arbeit an den Radwegen, die strahlenförmig vom Freienbrinker Kreisel abgehen, werden erst am Ende der kommenden Woche fortgesetzt werden können. Das hat Michael Schmerber, Bauleiter von Grünnel Bau, auf Nachfrage mitgeteilt. Die Berliner Firma ist im Auftrag der Straßenmeisterei auf dem, die Landesstraße begleitenden Radweg, im Einsatz. Vor drei Wochen hatten Unbekannte fünf der Baumaschinen, die nahe des Kreisels geparkt waren, so stark beschädigt, dass eine Reparatur nicht mehr möglich gewesen sei, sagt Schmerber.

Der Bauleiter beziffert den Schaden auf 185 000 Euro. Nachdem der Diebstahl der Fahrzeug gescheitert war, schlugen die Täter Scheiben ein, rissen Computer heraus und bauten gezielt Teile aus. „So etwas ist mir in 28 Jahren in der Firma noch nicht passiert“, sagt der Fachmann. Damit nicht genug. In dieser Woche seien zudem schon zwei Mal die Verkehrsschilder gestohlen worden. „Keine Ahnung, was die damit wollen.“

Die Reparatur des Radwegs vom Kreisel in Richtung Spreeau ist beendet. Auf dem Abschnitt in Richtung Fangschleuse sind defekte Stellen im Bitumenband schon ausgeschnitten und müssen noch frisch verfüllt werden. Das ist laut Schmerber als nächstes vorgesehen. Zuletzt wird der Weg in Richtung Einfahrt Störitz instandgesetzt.(bei)