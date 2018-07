Unpünktlich, aber beliebt

Dorothee Torebko

Berlin (NBR) Deutlich mehr Fahrgäste, riesige Problem beim Güterverkehr und weniger gewinnbringend als geplant: Die Deutsche Bahn hat am Mittwoch eine gemischte Halbjahres-Bilanz gezogen. Ein Thema lässt den Konzern dabei seit Jahren nicht los – und bringt Kunden auf die Palme: Pünktlichkeit.

„Uns schreiben regelmäßig Fahrgäste, wie frustriert sie sind. Sie verpassen ihren Zug um wenige Minuten, kommen zu spät zur Arbeit und müssen sich dann erklären“, bedauert Peter Cornelius vom Fahrgastverband ProBahn. Seine Eindrücke schlagen sich in Zahlen nieder. Im Schnitt rollten 77,4 Prozent der Züge pünktlich in den Bahnhof ein – 2017 waren es noch 1,1 Prozentpunkte mehr.

Das nervt auch Bahnchef Richard Lutz. „Wir sind nicht zufrieden. Aber wir kämpfen weiter um jede Minute“, sagte er. Ein Zug gilt als verspätet, wenn er mindestens sechs Minuten nach der Fahrplanzeit ankommt. Ursprünglich strebte das Unternehmen eine durchschnittliche Pünktlichkeit von 82 Prozent an, hat diese jetzt auf 80 Prozent korrigiert. Der Grund dafür sind die vielen Baumaßnahmen. 800 Baustellen koordiniert die Bahn pro Tag – Tendenz steigend.

Das ist nicht das einzige Problem. An Knotenpunkten in Köln, Frankfurt und Hamburg ist die Kapazität erreicht. Wenn dort ein Zug verspätet ist, wirkt sich das auf andere Strecken aus, erklärt Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla. Die Lösung: Die Bahn investiert zusätzlich 100 Millionen Euro. Diese fließen in ein Lagezentrum Pünktlichkeit und die Digitalisierung der Schiene. So könne der Konzern die Kapazität steigern. „Greifen die Maßnahmen, können wir die Verspätungen um ein weiteres Drittel reduzieren“, verspricht Pofalla.

Das Investitionspaket ist auch der Grund, weshalb der Gewinn nicht so groß ausfällt wie geplant. 2018 wird nur noch mit einem Betriebsgewinn von 2,1 Milliarden Euro statt wie bisher mindestens 2,2 Milliarden Euro gerechnet. Im ersten Halbjahr ist er um 17 Prozent auf 974 Millionen Euro zurückgegangen, der Umsatz hingegen stieg um zwei Prozent auf 21,5 Milliarden Euro. Zum Pünktlichkeitspaket gesellen sich andere Gründe wie der schlecht laufende Güterverkehr und die zusätzlichen Ausgaben durch Stürme. Für das zweite Halbjahr rechnet Lutz aber damit, den Rückstand aufzuholen. „Denn das zweite Halbjahr 2017 war aufgrund der Tunnelsperrung Rastatt sowie der Großstürme besonders belastet.“

Trotz der Probleme werden Bahnreisen immer beliebter – vor allem dem Fernverkehr geht es gut. Von Köln nach Berlin, von Hamburg nach München fuhren 70 Millionen Kunden im ersten Halbjahr. Das sind 2,6 Millionen mehr als im Vorjahr. Das reicht aber nicht, wenn die Bahn das Ziel Fahrgastverdopplung bis 2030 erreichen will. Der ökologische Verkehrsclub VCD rechnet vor: „Für dieses Ziel der Bundesregierung, braucht es sieben bis acht Prozent mehr Fahrgäste pro Jahr im Vergleich zu 2017“, sagt Sprecher Philipp Kosok.