Anglerzelte und Wanderer-Rechte

Von Ines Weber-Rath

(MOZ) Falkenhagen.Bei herrlichem Sommerwetter wie derzeit sind sie an den Ufern der märkischen Seen des öfteren anzutreffen – Camper. Dass das Zelten in der freien Landschaft nur in klar definierten Ausnahmefällen erlaubt ist, wissen die Wenigsten. Vor allem Angler berufen sich gern auf Sonderrechte. Zu Unrecht.

Fälle wie der in Falkenhagen sind sicher nicht die Regel. Angler waren dort mit dem Auto bis ans Ufer des Schwarzen Sees heran gefahren, haben ihre Angel- und Camping-Ausrüstung ausgepackt und dann noch Badegäste, die abends an der Badestelle schwimmen waren, beschimpft.Selten ist Anglerfrevel allerdings auch nicht. Das zeigen die Erfahrungen, die Falkenhagener Gemeindevertreter wiederholt gemacht haben. Sie wollten es vom Ordnungsamt des Amtes Seelow-Land deshalb genau wissen: Ist das Zelten außerhalb ausgewiesener Campingplätze in Brandenburg eigentlich erlaubt?

Grundsätzlich ist es in der freien Landschaft, außerhalb öffentlicher Straßen und Plätze, nicht erlaubt, Zelte, Wohnwagen und sonstige bewegliche Unterkünfte aufzustellen und zu nutzen, weiß Kurt Stark. Der „Umweltpolizist“ der Amtsverwaltung hat indes eine Reihe von Ausnahmen aufgelistet.

So dürfen Fuß-, Rad-, Reit- und Wasserwanderer ihre Zelte auch auf Biwakplätzen, wie sie etwa die Stadt Lebus an der Oder ausgewiesen hat, aufschlagen. Angler aber dürfen an ihrer Angelstelle nicht zelten.

Die Festlegungen in der Ordnung zur Ausübung der Angelfischerei in Brandenburg sind deutlich: Angler dürfen Wetterschutzvorrichtungen, aber keine Zelte benutzen. Die so genannten Angler- oder Schirmzelte, die Schutz vor Sturm und Regen bieten sollen, unterscheiden sich von normalen Zelten darin, dass ihnen der Boden fehlt. In Schutzgebieten ist nichts zulässig, was im Boden befestigt werden muss.

Das illegale Zelten von Anglern war Thema auf der jüngsten Jahreshauptversammlung der Fischereiaufseher des Landeskreises, sagt Martin Lubisch. Ein Vertreter des Kreis-Ordnungsamtes habe über Details informiert, berichtet der Fischereiaufseher. So darf ein Anglerzelt nicht mehr als zwei Personen Platz bieten und nicht länger als 12 Stunden an ein und derselben Stelle stehen.

Doch Verstöße zu ahnden, sei schwierig, bekennt Lubisch. Anders als im Falle vermüllter Angelstellen oder von Verstößen gegen das Fischereigesetz dürfen die Fischereiaufseher das illegale Zelten nicht selbst ahnden. „Wir können nur persönliche Daten aufnehmen und diese ans zuständige Ordnungsamt weiterleiten“, so der Libbenichener.

Das Argument mancher Angler, der Fischer, bei dem sie die Angelkarte fürs jeweilige Gewässer gekauft haben, hätte das Zelten am See erlaubt, verweist Lubisch ins Reich der Legende: „Die Fischereirechte des jeweiligen Fischers beschränken sich aufs Gewässer, gelten nicht fürs Ufer“, betont der Fischereiaufseher. Er verweist auf die Hinweise auf die fürs Angeln geltenden Regeln auf der Rückseite der Angelkarten und sagt: „Nicht wissen schützt vor Strafe nicht“.

Der vom Landrat berufene Kontrolleur weiß, dass viele Angler sauer wegen der Zelt-Privilegien für Wasserwanderer sind. Und manche Regelungen seien „Gummi-Paragrafen“, bedauert er.