Zum Aderlass trotz Hitze

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Sie haben sich von der Hitze nicht abhalten lassen – die 79 Blutspender, die am Dienstag zum ersten Aderlass in der neuen DRK-Geschäftsstelle in der Victor-Blüthgen-Straße 4 gekommen waren. 73 von ihnen konnten am Ende tatsächlich den lebensrettenden Saft spenden.

Bereits kurz nach 15 Uhr sind die Sitzplätze im hellen Flur der neuen Geschäftsstelle fast alle besetzt. Während die meisten der Spender noch auf den Aderlass warten, ist Bärbel Drutschmann bereits fertig und lässt sich in einem der Zimmer, das als Imbiss dient, ein Ei-Brötchen schmecken. Es sei die 114. Blutspende gewesen, überlegt sie kurz und meint: „Die Räumlichkeiten sind hell und luftig. Das wird bestimmt super hier, wenn sich alles eingespielt hat“, glaubt die Dannenbergerin. Derweil füllen Wartende Fragebogen aus, lassen sich vom Arzt untersuchen und plaudern nett miteinander. Man kennt sich.

Im Schulungsraum haben Bärbel Pries und ihre Kollegen vom Blutspendedienst Nord-Ost alle Hände voll zu tun. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet sie für den Blutspendedienst. Vom Sehen her kenne sie den einen oder anderen Spender.

Einer von ihnen ist Ulrich Deinhardt. Glücklicherweise habe er noch nie eine Blutkonserve benötigt, sagt der 70-Jährige auf MOZ-Nachfrage. Trotz der Hitze wollte er sich den Termin nicht entgehen lassen. 84-mal habe er sich schon Blut abnehmen lassen, sagt der Bad Freienwalder, während Schwester Bärbel Pries die Kanüle aus seinem Arm zieht und fragt: „Möchten Sie einen Traubenzucker?“ Den nimmt Ulrich Deinhardt gern, lässt sich den Arm verbinden und im Anschluss den Imbiss schmecken.

Den haben die Ehrenamtler um DRK-Geschäftsstellen-Leiterin Birgit Wiedmann wieder mit großem Engagement zubereitet. Es gibt belegte Brötchen und Brote, Obst, Kaffee, Wasser, Saft und natürlich selbstgebackenen Kuchen. „Diesmal habe ich Quarkspitzen gebacken, Pflaumenkuchen mit Pflaumen aus dem eigenen Garten und Obstboden“, zählt Gisela Prüfer auf. Sandra Hebeisen, Silke Rex und Liane Fenske komplettieren das Imbiss-Team vom DRK. „Die Küche hier ist schön groß“, freut sich Gisela Prüfer über wesentlich mehr Platz zum Vorbereiten als am alten Standort.

Dass am Ende 79 Männer und Frauen gekommen sind, das freut vor allem Birgit Wiedmann. Dafür, dass es so warm ist und es sich um die erste Blutspende in der neuen Geschäftsstelle handelt, sei es doch gut angelaufen, meint sie. 73 Spender konnten am Ende Blut spenden.

Wie dringend der lebensrettende Saft gebraucht wird, davon berichtet Susanne von Rabenau, Pressereferentin beim DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. Das lang anhaltend warme Wetter mache ihnen schon zu schaffen. „Wir haben einen Rückgang an Blutkonserven zwischen fünf und sieben Prozent. Das ist alles noch im Rahmen, aber jetzt werden wir noch einmal einen Rückgang erleben“, sagt Susanne Rabenau auf Nachfrage und verweist dabei auf die Sommermonate und die -ferien. Die würden den Blutspendedienst immer vor eine Herausforderung stellen. Wegen der Hitze würden aber noch weitere Spender ausbleiben, weil sie Angst haben, ihnen würde es nach der Spende nicht gut gehen. Das kann die Pressereferentin verstehen. Nur wer sich wohl fühlt, sollte zur Spende kommen. Aber wer ausreichend isst und trinkt und sich nach der Blutspende keiner sportlichen Höchstleistung stellt, der könne ohne Sorge Blut spenden.

Tatsächlich gebe es zurzeit vor allem bei den Konserven der Blutgruppe „0 positiv“ und „0 negativ“ größeren Bedarf. Momentan könne die Versorgung mit diesen Blutgruppen lediglich zwischen einem halben und einem Tag sichergestellt werden. Normalerweise würden die Konserven für drei bis vier Tage reichen, sagt sie. Zudem seien die Konzentrate nicht ewig haltbar. Bei der Erythrozytenkonzentraten gehe man von maximal 42 Tagen aus. Die Thrombozytenkonzentrate seien nur fünf Tage haltbar. Gerade schwerkranke Patienten wie etwa Krebspatienten seien auf die Blutplättchenpräparate angewiesen. „Im Moment sprechen wir zwar noch nicht vom Notfall. Doch wir müssen schon genau schauen“, so die Pressereferentin.