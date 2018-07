Stadt stockt Mittel für Spielplätze auf

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadt wird die Mittel für Reparaturen und Instandsetzungen bei Spielplätzen deutlich aufstocken. Das kündigte Oberbürgermeister René Wilke (Linke) auf seiner Monats-Pressekonferenz am Mittwoch im Rathaus an. „Wir wollen die Bedingungen für das Aufwachsen der Kinder in der Stadt schrittweise und spürbar verbessern“, betonte Wilke. Viele Plätze seien derzeit nicht oder nur eingeschränkt nutzbar.

Durch Umlenkung von Finanzmitteln sollen laut Wilke im neuen Haushalt 2019/20 jeweils 60 000 Euro, möglichst 80 000 Euro, bereitgestellt werden. Bereits in diesem Jahr soll eine ähnlich hohe Summe aus anderen Bereichen für Instandhaltungsmaßnahmen umgelenkt und auf Spielplätzen eingesetzt werden. Dafür wird in den nächsten Wochen ein Maßnahmeplan erarbeitet. Dort, wo die Gefährdungen besonders groß sind, soll zuerst investiert werden. Wilke räumte ein, dass der Finanzbedarf bei Spielplatzreparaturen noch viel größer sei. „Doch mit der deutlichen Aufstockung der städtischen Mittel für Spielplätze wollen wir ein Signal setzen, dass die Stadt für Kinder und Familien mehr tun will“, betonte der Oberbürgermeister.

Wilke resümierte, dass die sechswöchige verstärkte Polizeipräsenz auf dem Kauflandvorplatz zu einer gewissen Beruhigung der Lage beigetragen hat. Er räumte ein, dass diese Polizeipräsenz zu einer Verdrängung von ausländischen und einheimischen Jugendlichen von diesem Platz in Richtung Mikado geführt habe. „Es war aber auch nie Ziel, dauerhaft auf dem Kauflandvorplatz eine mobile Polizeistelle einzurichten“, sagte Wilke. Seit Montag sei die Präsenz der Polizeikräfte dort erheblich reduziert worden. Das Innenministerium habe jedoch zugesichert, dass die Polizei, sollte es Vorkommnisse geben, jederzeit einsatzfähig sein wird. Das Innenministerium prüfe auch weiterhin den Einsatz einer Videokamera auf diesem Platz. „Die Videoüberwachung auf dem Kauflandvorplatz wird kommen“, kündigte der Oberbürgermeister an.

René Wilke sieht die ergriffenen ordnungspolitischen Maßnahmen als ein Teil der Lösung dieser entstandenen Situation auf dem Kauflandvorplatz. „Wir brauchen für die Jugendlichen, die sich an solchen Orten treffen, jedoch eine Sozialarbeiterstruktur. Über entsprechende Stellen sind wir mit dem Land im Gespräch“, erklärte er. Wilke betonte, dass er die neue Dezernentin Milena Manns beauftragt habe, jugendpolitische Maßnahmen für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für diese Jugendlichen zu erarbeiten.

Unzufrieden zeigte sich der Oberbürgermeister mit der Ordnung und Sauberkeit in der Stadt. „Das unordentliche Erscheinungsbild hat mich schon beim Stadtfest gestört. Es gibt auch Bürger-Beschwerden darüber“, sagte Wilke. Das Unkraut vor dem Alten Kino stehe so hoch wie selten. Es sei zwar Aufgabe des Eigentümers, das Unkraut zu beseitigen. Doch, wenn er er es nicht tue, müsse die Stadt es beseitigen und dem Eigentümer als „Ersatzvornahme“ in Rechnung stellen. „Das ist unbefriedigend, doch eine andere Lösung gibt es vorerst nicht“, sagte der Oberbürgermeister. Wilke zeigte sich auch nicht erfreut über das Erscheinungsbild in der Slubicer Straße, dem Ein- und Ausgangstor der Stadt. Beispielsweise Berge von Zigarettenkippen würden da herumliegen.