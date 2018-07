„Künstler gehen nicht in Rente“

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) DJ-Legende Westbam legte in den 90ern zum ersten Mal in Frankfurt auf. Freitagnacht ist er von 1.45 Uhr bis 3 Uhr der letzte, der die Hauptbühne beim Helene Beach Festival bespielt.sprach mit ihm über das Rezept für eine so lange Karriere, deutsche Musik und Romeo und Julia.

Vor vier Jahren hast du auf dem Helene Beach Festival aufgelegt, jetzt zum zweiten Mal. Freust du dich darauf?

Das war sehr toll damals, logisch freue ich mich. Aber das ist das Problem bei tollen Partys: Das Wetter ist schön, die Leute haben Spaß und man kann gar nicht so viel darüber erzählen. Wie in der Literatur: Die lässt den Vorhang fallen, wenn alles gut ist.

Außer bei Romeo und Julia...

Weil das nur von Problemen handelt. Aber bei wirklich tollen Sachen fehlt die Geschichte.

Dann war das Helene Beach also kein Desaster.

Nein. Ich spiele nicht ultra viele Festivals, aber für mich ist diese Energie sehr gut. Ich bin ein musikalischer Universalist, versuche, Hip Hop, Techno, House, Rave, Rock zusammenzubringen. Rock und Techno sind eigentlich ultimative Widersprüche, aber auf Festivals tanzen die Leute zu beidem. Ich mag das. Dadurch entsteht auch Neues.

Du wirst nicht selten als Legende bezeichnet. Glaubst du, das junge Festivalpublikum sieht das auch noch so?

Da kann ich ganz bescheiden sagen: Das ist aber nett. Ich habe nicht das Gefühl, in meinem reifen Alter nicht mehr mit jungen Leuten auszukommen. Aber als ich 18 war, war bei Musikern nicht mein erster Gedanke „Sind die auch jung genug?“ Ich habe gar nichts gegen junge Leute. Irgendwann wird man eben gesiezt, das ist als 53-jährige Respektsperson nicht ungewöhnlich (lacht). Gerade in der Technowelt gibt es da komische Ansichten: Da wird dann nur für spezielle Leute gespielt, die müssen erst durch eine Geschmackskontrolle – das finde ich völlig befremdlich. Ich mache Musik, die zu allen Altersgruppen spricht.

Du hast schon in den 80ern deine DJ-Laufbahn begonnen. Was ist dein Rezept für so langen Erfolg?

Ich habe viel gesehen, so viele Partys auf der ganzen Welt, da ist es schwer, etwas Neues zu finden. Ich versuche aber, mich selbst zu unterhalten.

Und wenn es dich selbst nicht langweilt, mögen es auch die anderen?

Dann besteht zumindest die Chance, dass es den Leuten gefällt und sie meine Musik kaufen. Mein neues Album „The Risky Sets“ ist seit zwei Jahren fertig, aber ein paar Geschäftspartner in den USA haben sich überworfen, ich stehe zwischen den Fronten. Aber ich schwöre es: Dieses Jahr kommen wir raus.

Was sagst du zu heutiger Musik?

Dass alle auf Deutsch singen müssen, verstehe ich nicht. Ich bin kein Freak dafür, auch nicht für deutschen Schlager. Once you leave Germany nobody speaks German anymore (Sobald man Deutschland verlässt, spricht niemand mehr Deutsch.). Wenn bei mir Texte vorkommen, sind sie allermeistens auf Englisch. Kendrick Lamar hat für mich gerappt – der kann nun mal kein Deutsch. Ich diskriminiere keine Altersgruppen, aber es gibt genug musikalische Gründe, jemanden nicht zu mögen. Aber: Jemand, der solche Musik toll findet, wird meine Musik nicht mögen. Das kann ich verstehen.

Wie viel Lust hast du überhaupt noch darauf, selbst Musik zu machen?

1983, als es meine ersten Demos gab, war es sehr aufwendig, elektronische Musik zu machen. Aber die Technik ist einfacher geworden. Das passt eigentlich alles in den Laptop und seit ich mir das Wissen über diese Musikprogramme angeeignet habe, kann ich auf meine alten Tage autark Musik machen. Ich liebe das, das ist meine Lebenslieblingsbeschäftigung von morgens bis abends. Wenn ich der letzte Mensch auf der Erde wäre, Musik würde ich weiter machen. Ich arbeite an einem Album, „Famous Last Songs“ (Die berühmten letzten Lieder). Wahrscheinlich nenne ich es Volume 1, denn auch das soll nicht das letzte Album sein. Ein Künstler ist nicht wie ein Dachdecker, der irgendwann zu alt für den Beruf ist. Wenn du ein echter Künstler bist, wirst du nicht in Rente gehen. Ich muss nicht mehr jede Nacht auflegen. Aber man bleibt ein ganzes Leben Künstler.

Schaust du dir von diesen Künstlern am Wochenende welche an?

Vor meinen Auftritten bin ich doch ein bisschen konzentriert. Aber danach werde ich ohne großes Konzept mal rumlaufen, reinhören – ich bin kein Programmleser. Ich gehe generell nicht mehr unglaublich viel aus. Das Interesse, alles zu kennen, wird kleiner. Ich denke, es ist auch nicht meine Aufgabe, den Berufsjugendlichen zu geben.