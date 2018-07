Im Labor der digitalen Zukunft

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Ein Stück weit greift die junge Firma Trinckle 3D Druck nach den Sternen: In der Software-Entwicklung für den 3D-Druck spielt das Unternehmen von Florian Reichle in der obersten Liga mit. In Hennigsdorf aber muss er sich mit den Mühen der Ebene befassen.

„Neulich kam tatsächlich die Telekom. Seit einer Woche haben wir ein Glasfaserkabel“, erzählt der 35-Jährige am Dienstag beim Firmenbesuch von Anke Domscheit-Berg, die als Parteilose für Die Linke im Bundestag sitzt. Es habe erst eines Kontakts zu Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD) bedurft, damit der digitale Fortschritt in die alte AEG-Feuerwache, in der Trinckle seit 2014 residiert, einziehen kann.

Bei Domscheit-Berg ist der gebürtige Bodenseer mit solchen Problemen an der richtigen Adresse. Als netzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion und frühere Landesvorsitzender der Piraten hat sie ein Faible für alles, was sich Digitalisierung nennt. Und ihr kann es dabei oftmals nicht schnell genug gehen. Wäre sie eine Fee, würde sie schon heute Flugtaxis in den Himmel zaubern und mit autonom fahrenden Autos Ziele wie das in Hennigsdorf ansteuern.

Aufhorchen dürfte Reichle, wenn die Politikerin darüber fantasiert, dass in 20 Jahren fahrerlose Mini-Busse, die aus dem 3D-Drucker kommen, die Nahverkehrsprobleme auf dem platten Land lösen. Die Software für einen Drucker, der Bus ausspuckt, könnte seine Firma schreiben. Schon heute gibt sich die Automobilwirtschaft von Audi bis VW virtuell die Trinckle-Türklinke in die Hand.

Domscheit-Berg zeigt sich begeistert davon, dass der 3D-Druck Arbeitsplätze in Deutschland schaffen kann. Adidas, so führt sie ein Beispiel an, habe bereits einen Standort in Asien geschlossen, um stattdessen in Herzogenaurach den 3D-Drucker anzuwerfen. Worauf Domscheit-Berg vor lauter Begeisterung erst auf Nachfrage eingeht: Für die vielen in Asien schwindenden Jobs entstehen in Deutschland nur wenige neue. „Die extremen Veränderungen in der Arbeitswelt müssen wir mit Regeln gestalten, die dem Wohl aller dienen“, sagt sie. Sie weiß, dass die Industriegesellschaft 4.0 nicht mehr für jeden Arbeit bereithält. Daher sei sie auch für das bedingungslose Grundeinkommen. Vor allem aber für digitale Bildung in den Schulen. „Dort lernen Kinder heute noch mehr über Diesel als übers Internet.“ Sie steuere dem ganz praktisch entgegen: Ihre Nebeneinkünfte spende sie einem Projekt, mit dem Drittklässler per einfacher Programmiersprache lernen, digitale Medien nicht nur zu konsumieren, sondern zu gestalten.

Reichle hört so etwas gern. Die Schüler von heute sind der Firmennachwuchs von übermorgen. Allein seit Dezember ist seine Firma von elf auf 17 Mitarbeiter gewachsen. Zu den Unternehmen, die das städtische Steuersäckl füllen, gehört Trinckle aber noch nicht. „Wir sind auf einer von Investoren getragenen Wachstumsfahrt“, erklärt der Chef. Da bleibt unterm Strich kein zu versteuernder Gewinn. Andererseits beteuert er: „Wir sind ein Musterbeispiel für gelungene öffentliche Förderung. Deshalb werden wir sehr gern Steuern zahlen.“ Irgendwann. Vorerst hat Reichle Wünsche an die Politik, die vom Rathaus bis zum Bundestag reichen: Mehr mittägliche Essensangebote und eine Badestelle In Hennigsdorf sowie ein leichterer Zugang zu den Fördertöpfen des Bundes.