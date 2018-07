Morgen glüht der Mond

Totale Mondfinsternis: Astro-Begeisterte sollten sich sputen. Nach dem Blutmond am morgigen Freitag ist erst am 9. Juni 2123 wieder ein solches Schauspiel zu sehen. Die Sternwarte in Bernau lädt zum gemeinsamen Erlebnis ein. © Foto: Michael Müller

Kerstin Ewald

Bernau (MOZ) Morgen Abend ist es soweit, eine totale Mondfinsternis steht an. Mit einer Dauer von 103 Minuten ist sie die längste des jungen 21. Jahrhunderts. Wer möchte, kann dieses Ereignis mit sachkundiger Begleitung im Garten des Astronomischen Zentrums Bernau erleben.

„Leider ist der Verlauf in unserer Region nur schwer zu beobachten“, schreiben die Bernauer Astronomen in ihrer Einladung zur gemeinsamen Beobachtung der Mondfinsternis. Doch wenn der Himmel wolkenfrei bleibt, was nicht ganz sicher ist, weil sich Regen ankündigt, dann kann es trotzdem ein aufregendes Naturschauspiel geben. Das Ereignis heißt „Glutmond“ oder „Blutmond“, beschrieben in Literatur und Fantasy-Comics. Dabei verfärbt sich der Erdtrabant von dem bekannten blass-gelb nach blutrot – ganz langsam und stetig, gut zum Beobachten eben.

Bei einer Mondfinsternis liegen Sonne, Erde und Mond in dieser Reihenfolge auf einer Achse. Der Mond, der deutlich kleiner als die Sonne ist und freilich nicht aus eigener Kraft leuchtet, „versteckt“ sich bei dieser Konstellation hinter der Erde.

Eigentlich dürfte der Mond im Erdschatten doch überhaupt nicht zu sehen sein? Ist er aber doch, wie Norbert Thron vom Astronomischen Zentrum in Bernau erklärt. „Das Sonnenlicht, wird, wenn es die Erdathmosphäre durchquert, in seine Bestandteile zerlegt“, so Thron. „Dabei wirkt der Erdmantel wie ein Filter, der nur das langwellige rote Licht hindurchlässt.“ Dieses gefilterte rote Licht, das zudem von der Erdathmosphäre gestreut wird, trifft auf den Mond, der daraufhin wie eingefärbt wirkt.

„Das Besondere an der kommenden Mondfinsternis ist, dass der Mond komplett durch den zentralen Kernschatten der Sonne wandert“, erläutert Thron, der schon seit seiner Jugend begeisterter Sternengucker ist. „Deshalb wird es auch die bisher längste Mondfinsternis in diesem Jahrhundert sein“, so Thron weiter. Laut einschlägiger Online-Portale und Internetseiten lässt sich übrigens im Durchschnitt alle zwei Jahre ein derartiges Schauspiel beobachten.

Wer also morgen am Abend zur Fliederstraße in Bernau kommt, kann von einem der sechs Zeiss-Telementor-Teleskopen aus in guter Auflösung nicht nur den roten Mond, sondern noch andere Himmelskörper betrachten. Man darf sich allerdings darauf einstellen, mit der angebotenen Technik etwas durch den Garten zu wandern, da ab und zu Baumwipfel im Weg sein könnten. Vorher werden die ehrenamtlichen Sternengucker vom Bernauer Astro-Zentrum einen kurzen Vortrag halten.

Thron, der regelmäßig Schulklassen und andere Besuchergruppen in der bescheidenen, aber von leidenschaftlichen Vereinsmitgliedern sorgfältig eingerichteten Bernauer Sternwarte empfängt, findet die Beobachtung des Nachthimmels immer faszinierend - nicht nur während ganz besonderer Konstellationen. Seine Hingabe zur Materie und seine Begeisterung wirkt auch auf viele Gäste ansteckend.

Ein besonderes Faible hat Thron für Mondkrater, deren Tausende von Meter hohe Ränder Schatten auf den Erdtrabanten werfen. Kinder sprechen gern von Gesichtszügen des Mondes. Der Fachmann aber weiß: „Die Schatten wandern mit dem Winkel der Sonneneinstrahlung und führen dazu, dass der Mond an seinen Rändern manchmal wie ausgefranst wirkt“, erklärt Thron routiniert und zeigt dabei auf die Fotografien seiner Vereinskollegen, die im Flur des Astronomischen Zentrums hängen.

Eine besondere Attraktion am Nachthimmel über unseren Weiten ist derzeit übrigens auch die Internationale Raumstation ISS, die in 400 Metern Höhe alle 90 Minuten einmal die Erde umrundet und dabei auch gut mit dem Auge zu beobachten ist. Von der ISS hat Norbert Thron ein Modell gebaut, das ebenfalls in der Bernauer Sternwarte zu sehen ist. Auch die ersten Sternschnuppen fallen mit Blick auf den August wieder in Scharen aus dem Nachthimmel und lassen viele Wünsche im Stillen aufkommen. Ob sie auch in Erfüllung gehen? Das kann der Hobbyastronom Thron natürlich nicht beantworten.

Übertroffen wird die Mondfinsternis nach Berechnungen erst wieder am 9. Juni 2123. Dann dürften Betrachter zwei Minuten länger als dieses Mal auf die rot gefärbte Kugel schauen. Übrigens wird der Mond gegen 23.14 Uhr in den Kernschatten eintauchen. Ab 21.30 Uhr ist das Schauspiel zu sehen.

Hier geht etwas: Mondfinsternis in der Bernauer Sternwarte, Fliederstraße 27b: Bei klarem Himmel für Besucher ab 22.15 Uhr geöffnet; Vortrag beginnt um 22.30 Uhr. Auch in Eberswalde lässt sich in der Sternwarte auf dem Dach der Karl-Sellheim-Schule ab 21 Uhr der Blutmond für voraussichtlich 104 Minuten in seiner schönsten Ausprägung bestaunen. Der Wasserturm in Eberswalde Finow hat ebenfalls um 21 Uhr geöffnet und lädt dazu ein, ganz oben noch näher am Himmelszelt zu sein.44 Meter erhebt sich der Turm über Finow. Bis 23.30 Uhr bleibt der Turm geöffnet, teilt der Betreiber-Verein aus Eberswalde mit.