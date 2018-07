Von europäischen Konflikten bis zu selbstfahrenden Autos

Dietrich Schröder

Potsdam/Frankfurt/Cottbus (MOZ) Die Professoren genehmigen sich drei Monate Urlaub und die meisten Studierenden wissen auch nicht so recht, was sie jetzt in den Ferien machen sollen? Weit gefehlt! Abgesehen davon, dass viele Studenten derzeit bei Aushilfsjobs oder Praktika ihr Budget aufbessern, gibt es auch an den Universitäten interessante Veranstaltungen.

„Die Zeit der Sommerschulen hat begonnen“, verkündet Jana Scholz von der Uni Potsdam. Das sind hochwertige Veranstaltungen, bei denen die Unis Diskussionen ihrer Forschungsschwerpunkte anbieten und dazu Studierende und Doktoranden aus aller Welt einladen.

Meist ist die Zahl der Bewerber viel größer als die der Plätze. Deshalb muss man schon im zeitigen Frühjahr eine spannende Beschreibung der eigenen Arbeit (die sogenannten „Papers“) einreichen, um zugelassen zu werden.

„Wie hat sich der westliche Blick auf den Krieg in den vergangenen 30 Jahren verändert?“ So lautet das Thema einer Sommerschule in der Landeshauptstadt, die sich mit den Kriegen auf dem Balkan, im Irak, in Afghanistan und Libyen beschäftigt. Der Historiker Sönke Neitzel, der seit 2015 in Potsdam tätig ist und historisch Interessierten aus der Sendereihe ZDF-History und anderen Fernsehdokumentationen bekannt sein dürfte, leitet die Veranstaltung.

Um zeitgenössische Konflikte, allerdings in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, geht es auch beim „Viadrinicum“, einer Sommerschule an der Frankfurter Europa-Uni, die am 20. August beginnt. „Der Eröffnungsvortrag, den an diesem Tag um 18.15 Uhr die ukrainische Wissenschaftlerin Tatiana Zhurzhenko zur Krise in ihrem Land halten wird, ist öffentlich“, wirbt die Viadrina. Nicht nur internationale Studierende, sondern auch Aktivisten von Nichtregierungsorganisationen und Künstler werden zu dem zweiwöchigen Kurs erwartet.

Eine „Jewish Activism Summer School“ an der Uni Potsdam richtet sich an jüdische und nicht-jüdische Menschen aus aller Welt, die sich sozialen Herausforderungen auf lokaler wie auf globaler Ebene stellen. Auf ihrem Programm stehen auch Exkursionen in Brandenburg und Berlin.

Mit dem „Planen in Industriefolgelandschaften“ befasst sich eine Sommerschule an der Technischen Universität in Cottbus, deren internationale Teilnehmer mit einem Stipendium des „Deutschen Akademischen Austauschdiensts“ (DAAD) gefördert werden.

Wie können elektronische Systeme selbstfahrende Autos sicherer machen? Um diese Frage geht es bei einer Sommerschule, die von der Uni Potsdam und dem IHP – Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt (Oder) veranstaltet wird.

Und natürlich gibt es überall auch Vorbereitungskurse auf das Wintersemester. 25 ausländische Studieninteressierte aus neun Ländern absolvieren schon jetzt einen Kurs in Wirtschafts- und Kulturwissenschaften an der Viadrina.