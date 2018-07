Denkmalsanierung mit Hindernissen

Matthias Henke

Neuglobsow (MOZ) Petra und Ingo Rothenberg, die das Haus Hirschberg in Neuglobsow 2009 gekauft und anschließend saniert haben, wollen auch die nördlich davon gelegen Villa in Schuss bringen. Eine denkmalrechtliche Genehmigung ist dafür nötig, und um die gibt es Streit.

„Das Gebäude gehört zum Ensemble von Haus Hirschberg. Dort wohnte früher vermutlich das Personal. So genau weiß man das nicht“, sagt Hausherr Ingo Rothenberg, der die Sanierungsarbeiten im Inneren der Hauptvilla bereits 2012 abschloss und seitdem dort Suiten an eine gehobene Klientel vermietet. „Die Villa nebenan war ebenso immer zu Wohnzwecken genutzt, bis wir sie vor drei Jahren entmietet haben. Umfangreiche Entrümpelungsarbeiten folgten. Vom Keller bis zum Dach war es vollgemüllt. Das war richtig teuer“, so Rothenberg weiter. Des Weiteren seien sogenannte Sauerkohlplatten entfernt worden. Man begann mit Instandsetzungsarbeiten, etwa am Dach. Im Inneren sei man in der Folge bemüht gewesen, alte Strukturen durch Öffnen oder Schließen von Türdurchbrüchen und dem Entfernen und Setzen von Zwischenwänden wiederherzustellen.

Um Genehmigungen für all diese Arbeiten habe er sich nicht bemüht, räumt Ingo Rothenberg ein. Die Brandenburgische Bauordnung habe er dahingehend interpretiert, dass Genehmigungen nur bei gravierenden Veränderungen am Bauwerk nötig seien, sagt er. Doch im Gegensatz zum pittoresken Äußeren der Villa sei im Inneren nichts Schönes, ergänzt seine Frau Petra. „Kein Stuck, keine Fresken, keine Holzpanele, aufwendige Treppen oder wertvolle Lampen“, zählt sie auf. Zu viele Veränderungen habe das Innere über die Jahre erfahren.

Doch bei der Villa handelt es sich nicht nur um ein simples Gebäude, sondern gleichzeitig um ein Denkmal. Im 2010 nahm das Landesamt für Denkmalschutz das Haus in die Denkmalliste des Landes auf, Park und Hauptvilla standen schon zuvor unter Schutz. Und die Untere Bauaufsichtsbehörde verhängte vor einigen Wochen einen Baustopp, da es einer denkmalrechtlichen Erlaubnis für die Arbeiten bedürfe. „Wir sollten einen Antrag nachreichen, zu dem uns signalisiert wurde, dass er kurzfristig positiv beschieden werden könne, das ist aber nicht erfolgt“, ärgert sich Ingo Rothenberg. Lediglich eine Erlaubnis für die Fortführung der Dachsanierung wurde erteilt. Für das übrige Projekt gilt nach wie vor der Baustopp, der solange gilt, wie keine denkmalrechtliche Erlaubnis vorliegt. Bei Gestaltungsfragen, die das Äußere der Villa betreffen, haben Rothenbergs Entgegenkommen signalisiert. „Dass wir für die Erhaltung alter Bausubstanz sind und nichts plattmachen wollen, zeigt sich doch an der großen Villa nebenan“, so Rothenberg.

„Eine denkmalrechtliche Erlaubnis kann dem Bauherrn in Aussicht gestellt werden“, bestätigte Kreissprecherin Constanze Gatzke auf Nachfrage. Jedoch sei Rothenbergs Antrag bislang nicht vollständig. Die Erlaubnis werde voraussichtlich mit der Auflage verbunden sein, dass ein Restaurator mit wissenschaftlicher Ausbildung baubegleitend mit der Untersuchung und Dokumentation des Gebäudes hinsichtlich historischer Farbfassungen und der Zuordnung wesentlicher Bauphasen beauftragt wird.

Damit will sich Rothenberg nicht abfinden, da seiner Meinung nach die meisten Spuren der Geschichte durch viele Umbauten beseitigt worden seien. Erhöhter Aufwand bedeute schlicht erhöhte Kosten. Zudem müssten womöglich die neuen Fenster wieder entfernt werden.

Er will die Sanierung der Villa nun vorerst auf Eis legen. „Wir haben mitgeteilt, dass wir unter diesen Bedingungen auf die Fortführung der Arbeiten verzichten werden und das Denkmal in dem Zustand so stehen und liegen lassen werden, wie es sich derzeit befindet.“