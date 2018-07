Ferienkinder backen koschere Hefezöpfe

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Neue Abenteuer erlebten Ferienkindern am Mittwoch mit Mitarbeitern des Schwedter Stadtmuseums . Sie besuchten das Jüdischen Ritualbad in der Oderstadt. Das Ensemble Jüdisches Ritualbad besteht aus einer Mikwe und einem ehemaligen Tempeldienerhaus. Es befindet sich auf dem Grundstück „Gartenstraße 8 und Louis-Harlan-Straße 1“. Im südlichen Teil des Grundstücks stand einst die Synagoge. Sie wurde 1862 nach Entwürfen von Maurermeister G. Michaelis errichtet und in der Zeit des Nationalsozialismus abgebrochen. Das Ritualbad und das Tempeldienerhaus sind erhalten geblieben

Wie erklärt man Kindern jüdisches Leben? 16 Kinder aus der Kindertagesstätte „Uckis Spatzenhaus“ buken unter Anleitung koschere Hefezöpfe mit Öl anstelle von Butter. Das uns bekannte Hefezopf-Rezept: Erwärmen Sie als erstes die Milch lauwarm. Hefe in einer Schüssel zerbröseln und mit etwas lauwarmer Milch und dem Zucker glatt rühren. Ei verquirlen, drei Esslöffel davon zugedeckt kalt stellen. Restliches Ei, Milch, Salz und Mehl zur Hefe hinzufügen und mit Knethaken bei niedriger Geschwindigkeit drei Minuten kneten. Und backen.

Die Hefezöpfe wurden nebenan im Ofen der Feuerwehr gebacken. Bernd Müller nutzte die Wartezeit, um den „Spatzenhaus“-Kindern Aufgaben der Feuerwehr und deren Brandschutztechnik zu erklären. Spannende Geschichten für den Nachwuchs. So führte er sie in die Atemschutzwerkstatt. Die Masken müssen dort nach den Einsätzen gereinigt, geprüft, bei Bedarf instand gesetzt und wieder verpackt werden. Benötigt werden sie zum Beispiel bei Bränden in Häusern. Da müssen die Feuerwehrleute auch noch die schweren Luftvorratsflaschen auf dem Buckel mitschleppen. Ganz schön war! Außerdem durften sie dorthin schauen, wo die Feuerwehr ihre schmutzige Wäsche wäscht. Die Feuerwehrleute waschen ihre Einsatzkleidung mit Waschmaschine und Trockner selbst. Dann warfen die Kinder noch einen Blick auf die Schlauchwäsche und den Schlauchturm.

Anschließend ging es zurück ins Ritualbad. Dort gab es leckere, saftige Äpfel und fertig gebackene Hefezöpfe.