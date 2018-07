Mond und Mars auf dem Schlauchturm

Jörg Kühl

Beeskow Sommernachtstraum: Gleich zwei besondere Konstellationen erhellen den Nachthimmel am Freitag. Der Mond taucht in den Erdschatten ein, es ist die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Und der Mars ist der Erde gleichzeitig so nah wie selten. Das Schauspiel fängt mit Beginn der Dunkelheit am späten Abend an. Die Mondfinsternis endet kurz nach Mitternacht, der Mars ist hingegen die Nacht über zu sehen.

Weil sich die Mondfinsternis nur knapp über dem Horizont abspielt, sollten interessierte Beobachter einen erhöhten Standpunkt wählen. Vorausgesetzt, der Himmel ist am Freitagabend nicht komplett bewölkt, entfaltet sich die Nacht über ein sehr seltenes kosmisches Schauspiel. Leser der MOZ haben die Gelegenheit, einen ganz besonderen Aussichtspunkt zu nutzen: In Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Spreeregion Beeskow-Schwielochsee wird ein Aufstieg auf den Schlauchturm angeboten – mit Gästeführer Dieter Gutsche, der Tipps zum Fotografieren geben kann und nebenbei die ein oder andere Anekdote seines Nachtwächterlebens parat hat.

Weil der Platz auf dem Schlauchturm begrenzt ist, und eventuell Stative aufgestellt werden, ist eine Anmeldung erforderlich.

Mondgucken auf dem Schlauchturm mit der MOZ und dem Tourismusverein Spreeregion Beeskow-Schwielochsee am Freitag, Treffpunkt 21 Uhr am Rathaus. Anmeldung unter Tel. 03366 40250