Igor Steinle

Berlin (NBR) Gluthitze liegt über weiten Teilen Europas – im Norden wie im Süden. In Griechenland, Schweden, Finnland und Lettland hat die Feuerwehr mit schweren Waldbränden zu kämpfen. Wegen der Rekordhitze in Deutschland befürchten Landwirte einen enormen Rückgang der Erträge. Ist das der neue Normalzustand?

Nicht nur in Deutschland ist es derzeit so heiß. Selbst Sibirien hat derzeit mit einer Hitzewelle zu kämpfen – am Polarkreis wurden diesen Sommer bereits 30 Grad gemessen. Viele Menschen Fragen sich deswegen: Ist das jetzt der Klimawandel?

Die Antwort darauf geht vielen Experten nicht so leicht von der Hand. Grundsätzlich gebe es immer wieder Hitzewellen, sagt etwa Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Auch der französische Klimatologe Jean Jouzel gibt zu bedenken, dass es „sehr schwierig“ sei, einzelne Wetterextreme direkt auf menschliche Aktivitäten wie den Treibhausgasausstoß zurückzuführen. Die jüngsten Wetterepisoden allerdings seien „kompatibel mit den langfristigen Tendenzen, die durch die Konzentration der Treibhausgase verursacht werden“, bilanziert die Weltorganisation für Meteorologie.

PIK-Forscher Peter Hoffmann allerdings ist sich sicher: „Wir sind bereits mitten im Klimawandel“, sagte der Meteorologe dieser Zeitung. In Deutschland habe die Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahresmittel bereits um 1,4 Grad zugenommen. „Wir rechnen damit, dass ein Sommer wie dieser um das Jahr 2050 ein durchschnittlicher Sommer sein wird.“

Der Temperaturanstieg wird dabei nicht nur Hitzewellen zur Folge haben. „Auch die Wetterextreme werden weiter zunehmen“, warnt Hoffmann. Wärmeres Wetter fördere die Verdunstung, deswegen steige die Wassermenge in der Atmosphäre an. „Bei Gewitter entladen sich dann oft große Wassermengen, die zu Hochwasser führen können.“ Auch lokale Extremereignisse wie kurze, aber heftige Niederschläge und damit verbundene Sturzfluten werden keine Seltenheit mehr sein.

Modellrechnungen des Weltklimarats IPCC aus dem Jahr 2012 stützen diese Prognose. Selbst wenn die internationale Gemeinschaft das Pariser Klimaabkommen umsetze, das eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vorsieht, würden Überschwemmungen, Wirbelstürme, Hitzewellen und Dürren demnach öfter auftreten und sich auf neue Gebiete ausweiten.

In Deutschland wird davon vor allem die Landwirtschaft betroffen sein. „Insgesamt werden Pflanzen bereits früher im Jahr anfangen zu wachen und werden früher Wasser aufbrauchen“, sagt Hoffmann voraus. Auch die Anbaugrenzen der Wein-Rebsorten würden sich nach Norden verschieben. „Im Norden kann man zusätzlich besser Körnermais anbauen.“ Experten raten Landwirten deswegen schon länger, sich über Anbaualternativen für die neuen Klimabedingungen Gedanken zu machen. So erwiderte etwa vergangene Woche ein Sprecher des Bundesumweltministeriums auf Klagen der deutschen Bauern über das Wetter, die Landwirtschaft sei schon vor Jahren darauf hingewiesen worden, dass sie sich auf „längere Trockenperioden einstellen“ müsse.