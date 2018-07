44 barrierefreie Bushaltestellen bis Ende des Jahres 2022

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) 44 Bushaltestellen in Bernau sollen bis zum Ende des Jahres 2022 vollständig barrierefrei werden. Ab 2019 will die Stadt entsprechende Gelder in den Haushalt einstellen, um durchschnittlich elf Haltestellen pro Jahr entsprechend herzurichten - vorausgesetzt, es ist bautechnisch möglich.

Von den Haltestellen befinden sich eine im Schönfelder Weg, zwei in der August-Bebel-Straße, jeweils zwei am Bahnhofsvorplatz und am Busbahnhof. Überholungsbedürftig sind des weiteren Haltestellen an der Börnicker Chaussee, der Schwanebecker Chaussee, der Wilhelm-Weitling-Straße, der Rüdnitzer Chaussee, der Wandlitzer Chaussee (Waldkater und Bauhausdenkmal), an der Oranienburger Straße, der Heinersdorfer Straße sowie jeweils zwei an der Ladeburger Chaussee und am Rollberg, an der Lohmühlenstraße und an der Offenbachstraße in der Waldsiedlung sowie vier Haltestellen an der Zepernicker Chaussee - zwei am Forum, eine an der Grundschule am Blumenhag sowie eine am Abzweig zur Wohnsiedlung. Barrierefreie Haltestellen bekommen auch die Ortsteile Birkenhöhe (4), Börnicke (Ernst-Thälmann-Straße), Elisenau/Birkholzaue, Birkholz (Dorf), Schönow (Kindergarten, Berliner Allee/Mittelstraße), Ladeburg (Kirche), Lobetal (Kirche, Dorf, An der einsamen Kiefer).

Die Mindestanforderungen für einen barrierefreien Haltestellenstandort hat die Stadtverwaltung aus dem gültigen Nahverkehrsplan des Landkreises übernommen. Danach muss es einen Sonderbordstein mit mindestens 18 Zentimetern Kantenhöhe geben. Längsneigungen über fünf Prozent sind an den Haltestellen zu vermeiden. Vorgeschrieben sind überdachte Stellplätze für mindestens einen Rollstuhl, ein 1,50 Meter breiter Streifen zwischen Haltestellenkante und Bauteile als Rangierfläche für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen. Außerdem sind abgesenkte Haltestellenzugänge nötig. Der Fahrplanaushang ist in zwei Höhen anzubringen, und Blindenleitsystem müssen mit einem Leitstreifen sowie Aufmerksamkeitsfeldern ausgestattet sein.

Bis dahin gingen die Stadtverordneten mit den Vorstellungen der Verwaltung konform. Nicht einlassen wollten sie sich allerdings darauf, der Verwaltung zu überlassen, wann welche Haltestelle barrierefrei hergerichtet wird. Sie bestehen auf einer Prioritätenliste.