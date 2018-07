Geplantes Clubhotel steht vor dem Aus

Judith Melzer-Voigt

Steinberge (MOZ) Die Pläne des Unternehmens BPG Pharma-Invest für Steinberge klangen vielversprechend: Ein Komplex mit 100 Betten, zwei Restaurants, einem Wellnessbereich sowie Sport- und Erholungsplätzen war vorgesehen. Neue Gebäude sollten entstehen, aber auch bestehende einbezogen werden. 2013 war noch von einer Investition von insgesamt sechs bis sieben Millionen Euro die Rede. Erstmals bekannt wurden die Pläne sogar einige Jahre früher. Doch getan hat sich in all der Zeit nichts. Die Einschätzung der Stadtverwaltung für das Projekt sieht düster aus: „Seitens des Eigentümers sind unter anderem notwendige und für das Planungsverfahren unerlässliche Unterlagen nicht beigebracht worden“, erklärte Rathaus-Sprecherin Michaela Ott auf RA-Nachfrage. Welche Unterlagen das genau sind, sagte sie nicht. „Mittlerweile ist der Planungsstand seit langer Zeit unverändert.“ Die Verwaltung habe den Vorhabenträger zum bisher letzten Mal im März 2018 kontaktiert. Damals ist laut Michaela Ott ein Schreiben übermittelt worden, mit dem das weitere Vorgehen abgestimmt werden sollte. Eine Antwort darauf gab es bis heute nicht.

„Die Fontanestadt geht daher davon aus, dass kein ernsthaftes Interesse an einer Umsetzung besteht“, so die Rathaus-Sprecherin. Daher will die Verwaltung nun entsprechende Schritte einleiten. Sie wird der Neuruppiner Stadtverordnetenversammlung vorschlagen, den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan, der seit mehreren Jahren für das Gebiet existiert, aufzuheben und „damit das Verfahren einzustellen“, so Ott.

Der Protzener Nico Erbe fungierte in den vergangenen Jahren als Sprecher des Unternehmens BPG Pharma-Invest, wenn es um das Clubhotel Steinberge ging. Er bestätigte am Mittwoch das Aus für das Projekt: „Das Gebäude steht zum Verkauf“, sagte er.