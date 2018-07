Durchlass an der Eichenallee wird erst 2019 gebaut

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (MOZ) Eines der größten und wichtigsten Tiefbauvorhaben in Leegebruch wird nicht mehr in diesem Jahr in Angriff genommen. Gemeint ist der Neubau des Hauptgraben-Durchlasses an der Eichenallee. „Wir wollen nicht das Risiko eingehen, mit dieser Baustelle in den Winter zu kommen“, sagt Martin Rother. Das wäre für den amtierenden Bürgermeister der schlimmste Fall.

Denn der wichtige Durchlass, der für eine bessere Entwässerung des nördlichen Hauptgrabens und damit auch des Bereichs der Birkenallee sorgen soll, kann nur unter Vollsperrung der Eichenallee errichtet werden. „Wenn wir aber im Herbst mit den Bauarbeiten beginnen und dann vielleicht mal einen harten Winter mit Schnee bekommen, hätten wir unter Umständen eine monatelange Vollsperrung auf der Eichenallee. Das können wir nicht verantworten, zumal ja auch die Buslinie 824 davon betroffen wäre“, sagt Rother.

Finanzielle Vorsorge hat die Gemeinde rechtzeitig getroffen. Mehr als 300 000 Euro stehen für das Vorhaben im Haushaltsplan. Allerdings sei es an der Eichenallee insofern eine große Herausforderung, als dort diverse Medien umverlegt werden müssten, bevor ein neuer Durchlass gebaut werden könnte. Betroffen sind Trink- und Abwasserrohre, Strom-, Gas- und Telekomleitungen, sagt der amtierende Bürgermeister. „Von diesen Unternehmen wartet aber niemand auf uns und veranlasst eine sofortige Umverlegung der Leitungen, nur damit wir den neuen Durchlass bauen können“, sagt Martin Rother.

Das alles unter einen Hut zu bekommen, ziehe sich leider in die Länge – mit der Folge, dass die eigentlichen Arbeiten an dem Durchlass erst im Spätherbst beginnen könnten. „Dieser Termin ist uns zu heikel“, sagt Rother. Deshalb würden jetzt alle Planungen und Abstimmungen mit den Medienträgern sorgfältig auf den Weg gebracht. Dann soll im zeitigen Frühjahr 2019 mit den Bauarbeiten begonnen werden, so Rother.