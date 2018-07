Auftritt auf Hauptbühne zu gewinnen

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Das diesjährige Stadtfest ist um eine Attraktion reicher. Am Donnerstag, 30. August, wird in der Stadthalle der „Bäändcontest Vol. 1“ stattfinden. Organisiert von Heiko Richter, dem von der Spreewilder-Konzertreihe bekannten Torsten „Spreewilder“ Starke sowie Tobias Lettow und Uwe Abel (Kunstraum e.V.). Das Team möchte lokalen Musikern die Möglichkeit geben, endlich mal live vor Publikum zu spielen und hofft auf zahlreiche Teilnehmer. Der Eintritt ist für Zuschauer, die auch Teil der Jury sind, frei. Die Veranstaltung beginnt gegen 19 Uhr. Dauer und Ablauf hängen von der Anzahl der Teilnehmer ab. Der Gewinner darf als Support Act für die Hauptband am Samstag auf der großen Bühne spielen.´Bewerben kann sich jeder aus dem Havelland unter der Mail tobias.lettow@outlook.com oder schriftlich bei Uwe Abel, Meißener Straße 2, 14612 Falkensee. Stichwort Bäändcontest.