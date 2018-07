Drei Autos in einer Nacht gestohlen

Tilman Trebs

Bergfelde/Schildow (MOZ) Gleich drei Fahrzeuge sind in der Nacht zum Mittwoch im Süden Oberhavels gestohlen worden.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen informierte, verschwand in der Bergfelder Dorfstraße ein weißer Mazda CX3 im Wert von 21 000 Euro. Aus einer Werkstatt an der Breiten Straße in Schildow wurde in derselben Nacht ein Fiat 500 im Wert von 6 500 Euro gestohlen. Ebenfalls in der Breiten Straße verschwand ein weißer VW T4, in dem sich Werkzeuge und Maschinen befanden.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen in Schildow. Die Ermittlungen laufen. Die Fahrzeuge wurden zur Fahndung ausgeschrieben.