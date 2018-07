Es kommt doch auf die Größe an

Größenvergleich: Barbara Beyer steht in Lunow-Stolzenhagen an einer 3,60-Meter-Blume. © Foto: Familie Beyer

Zierde des Hauseiganges: So sieht es an der Anne-Frank-Straße in Eberswalde aus. © Foto: Horst Schröder

Auf die Spitze getrieben: Die Sonnenblume von Barbara und Detlef Starch an der Dannenberger Straße in Eberswalde misst 3,75 Meter. © Foto: Nelly Starch

Und sie wächst weiter: Eberhard Farchmin aus Brodowin präsentiert die 2,70 m große Sonnenblume in seinem Garten. Dass die Pflanze aussieht, als würde sie sogar den Kirchturm übertrumpfen, liegt an der Perspektive. © Foto: Thomas Burckhardt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Wissenschaftlich betrachtet gehört die Sonnenblume, Helianthus annuus, zur Familie der Korbblüter. Wer es weniger nüchtern mag, vergöttert die gelbe Pracht auf grünem Stengel als hohes Wahrzeichen der warmen Jahreszeit.

Es ist schade und wunderbar zugleich, dass sich Sonnenblumen in der Vase nur kurz halten. Selbst der Geheimtipp aus dem Internet, den Stengel anzuschneiden und die Schnittwunde für wenige Sekunden mit heißem Wasser zu überbrühen, stellt sich als kaum praxistauglich heraus. Wäre es anders, würde so mancher Sonnenblumen-Freund seiner Begeisterung auch noch ausgiebig in der Wohnung ausleben. Doch wer den Anblick der gen Himmel strebenden Schönheiten wirklich genießen will, der darf beim besten Willen kein Stubenhocker sein.

Tausend Dank allen, die bisher dem Aufruf der MOZ gefolgt sind und sich an der Suche nach der höchsten Sonnenblume beteiligt haben. Die Resonanz war überwältigend.

Aktueller Rekordhalter sind Barbara und Detlef Starch aus der Dannenberger Straße im Eberswalder Ostend, deren Prachtexemplar es auf 3,75 Meter bringt. Ebenfalls an der Dannenberger Straße daheim sind Iryna und André Kramer, die eine immerhin 2,84 Meter hohe Sonnenblume fotografiert haben.

Sogar ein Dutzend mehr als drei Meter hohe Blickfänge stehen vor dem Eingang der Anne-Frank-Straße 3 in Nordend in Eberswalde. Sie wurden von Horst Schröder im Bild festgehalten.

In Niederfinow ist Werner Klockow daheim. Sein Garten an der Hebewerkstraße muss ein Paradies für Sonnenblumen sein. Die dort wachsenden Pflanzen sind etwa 3,50 Meter groß. „Der Gliedermaßstab war zu kurz. Diese Blumen wurden nicht ausgesät. Sie sind das Überbleibsel der Vogelfütterung im Winter“, weiß der Niederfinower zu berichten.

In Lunow-Stolzenhagen hat Barbara Beyer etwas gemacht, was unbedingt zur Nachahmung empfohlen ist. Sie war so nett, sich vor einer 3,60 Meter hohen Sonnenblume ablichten zu lassen. Der Finower Franz Busse hat eine 2,70 Meter hohe Sonnenblume zu bieten, die Sonnenblume von Saine Kühl aus Eberswalde bringt es auf 2,20 Meter, die der Familie Farchim in Brodowin weist 2,70 Meter auf. Auch im Garten von Klaus Trinkwaldt in Oderberg sind Riesen anzutreffen. „Das höchste Exemplar ist 3,60 Meter hoch. Im Bild ist ein Zollstock zu sehen, der drei Meter lang ist. Dann kommen noch 60 Zentimeter dazu“. schreibt er.

Alle gemeldeten Himmelsstürmer überragen damit die etwa 1,80 Meter hohe Sonnenblume an der Waldstraße in Finowfurt um Längen, die am Sonnabend in der MOZ zu sehen war.

Manchmal kommt es eben doch auf die Größe, besser Länge an. In jedem Fall sind Sonnenblumen aber nicht allein eine Augenweide, sondern im Garten überdies wunderbares Vogelfutter. Als kleiner Snack zwischendurch und als Beigabe in Salaten schmecken die fettreichen Sonnenblumenkerne auch gesundheitsbewussten menschlichen Genießern.

Wollen Sie uns auch ein Sonnenblumenfoto schicken? Vieleicht mit sich selbst auf dem Bild und einer kleinen Geschichte dazu? Dann ab damit an eberswalde-red.moz.de. Danke!