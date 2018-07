Verdörrte junge Linden an der L 200

Andrea Linne

Schwanebeck (MOZ) Die Linden, die als Kompensationsmaßnahme für den Radweg entlang der L 200 zwischen Schwanebeck, Gehrenberge und Bernau gepflanzt worden sind, hängen durch. Anwohner beklagen den jämmerlichen Zustand der Jungbäume und kritisieren die fehlende Versorgung mit Wasser.

Hundert Jungbäume auf der Gemarkung von Panketal und 93 auf der von Bernau der Sorten Tilia cordata sowie Greenspire kamen erst im März bis April in die Erde. Jetzt sieht es so aus, als hätte der Landesbetrieb Straßenwesen fehl investiert.

Doch die Behörde beruhigt. „Es wurde im Vertrag eine vierjährige Pflege vereinbart, die jedes Jahr auch zehn Gießgänge beinhaltet. Sollte die Firma ihren Pflichten - rechtzeitiges Gießen - nicht nachgekommen sein, muss sie ausgefallene Bäume ersetzen“, heißt es aus der Pressestelle in Eberswalde.

Aus Gründen des fehlenden Grunderwerbs sind etliche Bäume mittig auf der straßenabgewandten Böschung des Grabens gepflanzt worden. Sie stehen nicht im Wasser! Staunässe im Frühjahr schadet den Bäumen nicht, problematisch wäre es im Sommer. Weiter heißt es: „Nach meinen Informationen hatte die Firma am 4. Juli begonnen zu wässern – wahrscheinlich für einige Bäume zu spät.“ Das sei bedauerlich, aber wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass die sonst „zuverlässige Firma“ sehr viele Bäume im Land Brandenburg unter Vertrag habe und bei dieser extremen Witterung nicht hinterher gekommen sei.

Torsten Kamlah von der Gesellschaft für Umweltbau aus Salzwedel, die den Auftrag betreut, berichtet davon, dass bereits seit dem 20. April regelmäßig gewässert worden sei. Auch aktuell würde regelmäßig rausgefahren, um Wasser auf die Jungbäume zu verteilen. „Es sind keine Bäume vertrocknet. Einige Linden haben ihre Blätter abgeworfen, so wie Linden es aus Schutzgründen bei großer Hitze tun. Die treiben aber wieder aus“, teilt Kamlah allen Kritikern mit.

Der Landesbetrieb teilt hingegen unmissverständlich mit: „Wir bleiben dran. Im Herbst wird alles nachgepflanzt, was ausgefallen ist.“ Dann beginne die Zeit der Pflege auch wieder neu.

Schon während der Neupflanzung war es zu Fragen gekommen, weil ein Teil der Linden quasi an die Wassergräben gesetzt worden ist, die noch vor Wochen ständig voll standen. Damals sagte der Landesbetrieb, dass bei der Planung darauf geachtet würde, dass die Bäume nicht in Senken gepflanzt werden. „Kommt es doch mal vor, werden sie zeitnah versetzt. In diesem Falle wurde der Baubetrieb bereits aufgefordert, das zu tun.“ Geschehen ist bisher aber nichts.

Ein Jungbaum benötigt alle zwei Wochen gut hundert Liter Wasser, um nicht einzugehen. Anwohner können dem Bauhof helfen.