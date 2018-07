dpa-tmn

Berlin Dateien finden, teilen und Speicherplatz freigeben: All das leistet die Dateimanagement-App Files Go von Google. Dabei löscht die Anwendung nicht munter drauf los, sondern präsentiert Vorschläge für Daten, die aus dem Speicher entfernt werden könnten - darunter etwa selten oder nie genutzte Apps, temporäre Dateien von Anwendungen, Datei-Dubletten, extrem große Dateien oder solche, die man etwa via Messenger geschickt bekommen hat.

Fürs Suchen von Dateien setzt Files Go auf Filter, um die Daten logisch zu organisieren, und nicht etwa auf Ordner. Fürs Teilen von Dateien ist kein Internet erforderlich. Zu anderen Androiden in der Nähe kann die Anwendung eine Bluetooth-Verbindung aufbauen und die Daten dann von Gerät zu Gerät schicken.