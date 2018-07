Bavarian Libre gegen die Hitze

Redaktion

München (MOZ) Nicht so süß wie Cocktails, nicht so bitter wie Bier: Bier-Cocktails! Die perfekte Mischung zaubert das Steigenberger Hotel München. Schließlich dominiert auch im Restaurantbereich „Valentinum & Bar“ die moderne bayerische Lebensart, die mit trendigem Design verbunden wird. Hier steht der Bierkristall in der Bar als begehbare Kühl-Oase mit rund 60 Bieren von meist regionalen Manufakturen und Brauereien aus aller Welt im Mittelpunkt und sorgt vor allem bei sommerlichen Temperaturen mit den originellen Cocktail-Kreationen für leichte Erfrischung.

Die Besonderheit bei den prickelnden Cocktails im Steigenberger ist die Kreation: Statt mit Säften, Wasser oder Cola wird hier mit Bier aufgefüllt. Der Drink erhält so eine herbe Note und die feinperlige Kohlensäure im Bier erfrischt zusätzlich. Die kleine Schaumkrone on top darf natürlich nicht fehlen. Für den „Weißbier Mojito“ nehme man zum Beispiel Rum, Limettensaft und Zucker, füge Minze hinzu, fülle das Glas mit Crushed Ice und gieße es mit Weißbier mit kräftiger Hefenote auf. Auch autofahrerfreundliche Cocktails stehen im „Valentinum & Bar“ auf der Karte. So werden die alkoholfreien Varianten beispielsweise mit Ginger Al als Erfrischungsgetränk mit Ingwernote gemixt. „Bavarian Libre“, „Monkey Bock“, „Smokey Easy“ und viele weitere Kreationen schmecken genauso vielversprechend, wie es ihr Name vermuten lässt.

Küche und gutes Bier gehören im neuen Steigenberger München ohnehin zusammen. Das Küchenteam lädt ab sofort regelmäßig zu Bier-Pairing-Abende ins Restaurant „Valentinum & Bar“ mit seiner offenen Showküche ein. Zur Inspiration für das Menü begeben sich die Köchinnen und Köche gemeinsam in den gläsernen Biertempel und wählen spontan fünf unterschiedliche Biere aus. Dann geht es an die Kreation der Speisen. Gezaubert wird ein Fünf-Gänge-Überraschungsmenü – zu jedem Gericht gibt es natürlich auch das passende Hopfengetränk. Die nächsten Bier-Pairing-Termine sind: 31. August und 28. September.

Bier-Menüs finden sich auch außerhalb der Bier-Pairing-Events auf der Speisekarte des „Valentinum & Bar“. Bei regelmäßigen Tastings führt das Hotel seine Gäste in die Welt der bayerischen und internationalen Biere ein.