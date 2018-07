Er malt mit Licht, sie mit Farbe

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) „Linse und Pinsel“ lautet der Titel der Ausstellung, die ab Freitag in der Finower Galerie auf Zeit zu sehen ist. Erstmals überhaupt gehen Manja Slowik und Ronny Bahr mit ihrer Kunst an die Öffentlichkeit. Beide freuen sich auf die doppelte Premiere.

Die Malerin aus Joachimsthal und der Fotograf aus Eberswalde kennen und mögen sich seit Langem. Als die beiden Freunde Viktor Jede, den Mitbesitzer der leerstehenden Geschäftsräume an der Eberswalder Straße 121 kennenlernten, war es Sympathie auf den ersten Blick. „Mir waren die außergewöhnlichen Fotos von Ronny Bahr bereits im Internet aufgefallen. Und auch Manja Slowiks Gemälde haben mich sofort begeistert, als das Duo mich besuchte“, sagt der Geschäftsmann, Vorsitzende des Stadtteilvereins und Stadtverordnete, der den ehemaligen Standort seines Ersatzteilecenters mit Kultur bespielt, um Finow zu beleben. Erst ab April 2019 würden die Räumlichkeiten wieder anderweitig gebraucht. Bis dahin werde es in der Galerie auf Zeit noch mehrere Ausstellungen geben. Wer Interesse habe, seine Arbeiten dort zu präsentieren, könne gern einen Termin mit ihm vereinbaren, betont Viktor Jede.

Genau das hatten auch Manja Slowik und Ronny Bahr getan. Sie sagt vom ihm, er würde mit Licht malen. „Ich nehme stattdessen Farbe“, erklärt die Malerin, die einem Bürojob nachgeht und aus Berlin-Köpenick in den Barnim gezogen ist.

Der Fotograf ist Eberswalder, hat aus privaten und beruflichen Gründen einige Zeit in Bayern gelebt und startet jetzt in der alten Heimat in jeder Beziehung neu durch.

„Die gemeinsame Ausstellung ist für uns so etwas wie eine Werkschau, mit der wir uns und unsere Arbeit vorstellen“, betont Ronny Bahr, der die lose Gruppe der „Eberswalder Fotoverrückten“ gegründet hat, deren Mitglieder zusammen auf die Suche nach tollen Motiven gehen und gegenseitig ihre Ausbeute bewerten.

Auch Manja Slowik sucht den Kontakt und den Austausch mit Gleichgesinnten. Sie macht in diversen Malgruppen mit und hat auch schon begonnen, Interessierten Malunterricht zu geben. „Wer die alten Techniken beherrscht, wird dadurch zwar nicht automatisch kreativer. Aber es fällt ihm dann leichter, seiner Kreativität Ausdruck zu verleihen“, sagt die Joachimsthalerin.

Die Ausstellung wird am Freitag um 19 Uhr eröffnet – mit Fotograf, aber ohne Malerin. Die Schau ist so kurzfristig zustande gekommen, dass sie ihren lange geplanten Urlaub nicht mehr verschieben wollte. „Aber Ronny wird mich würdig vertreten. Und spätestens am Wochenende darauf bin ich dann ja auch vor Ort“, verrät Manja Slowik.

Dass sie ihre Werke zuvor auch einzeln nie öffentlich gezeigt haben, können sich die beiden Freunde selbst nicht so recht erklären. „Vielleicht fehlte es einfach an einer Gelegenheit wie dieser“, rätselt Ronny Bahr.

Die Ausstellung „Linse und Pinsel“ läuft bis zum 12. August, 14 Uhr. Montags bis freitags ist die Galerie auf Zeit an der Eberswalder Straße 121 täglich von 14 bis 20 Uhr geöffnet, sonnabends und sonntags von 10 bis 20 Uhr.

Kontaktaufnahme mit Viktor Jede unter Tel. 0171 7677001