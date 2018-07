dpa

Berlin (dpa) In einer Berliner Asylunterkunft ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen.

Ein Zimmer des Gebäudes in der Oranienburger Straße in Wittenau stand dort in Vollbrand, wie eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilte. Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Auch weitere Details zu dem Hergang waren noch offen.