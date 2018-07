Polizei schnappt Geldautomaten-Sprenger nach Verfolgungsjagd

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in Linde einen 55-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Geldautomaten in Brandenburg gesprengt zu haben. Die Explosion in der Oranienburger Commerzbank am 9. Juli wird ihm allerdings nicht zur Last gelegt.

Der Mann war der Polizei gegen 3 Uhr ins Netz gegangen. Die Beamten hatten dessen Fahrzeug nahe Linde kontrollieren wollen. Der Fahrer trat aber aufs Gaspedal und floh mit zeitweise bis zu 180 Kilometern pro Stunde über die Landstraßen des Löwenberger Landes. Während der Flucht wurde unter anderem eine Gasflasche aus dem Auto geworfen. Auch ein Zusammenstoß mit einem Reh konnte den Fluchtwagen nicht stoppen.

Schließlich hielt der BMW in der Ortslage von Linde. Die Insassen flüchteten. Ein Spürhund nahm die Fährte auf und entdeckte den 55-Jährigen, der sich in einem Busch versteckt hatte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges entdeckten die Beamten Werkzeuge, die für die Sprengung von Geldautomaten benötigt werden. Später wurden auch die während der Flucht aus dem Auto geworfenen Gegenstände sichergestellt. Am Donnerstag wurde der Mann von der „Soko Geld“ vernommen. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

„Aufgrund der gefundenen Gegenstände gehen wir davon aus, dass der Mann für Geldautomatensprengungen in der Region verantwortlich ist“, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Potsdam, Torsten Herbst, dieser Zeitung. Bei dem Verdächtigen handele es sich um einen Deutschen ohne Migrationshintergrund aus der Region Berlin-Brandenburg, der bereits polizeilich bekannt sei.

In den vergangenen Wochen waren in Brandenburg elf Geldautomaten gesprengt worden, darunter einer in der Oranienburger Commerzbank. Diese Tat wird laut Torsten Herbst aber weiterhin einer niederländischen Tätergruppe zugeschrieben, die für fünf Explosionen verantwortlich gemacht wird.