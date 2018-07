Wie im Film

Redaktion

Abu Dabi (MOZ) Warner Bros. World Abu Dhabi, der neueste Themenpark auf Yas Island, hat seine Türen für die Öffentlichkeit geöffnet. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher des Emirats Dubai sowie Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi haben den eine Milliarde US-Dollar teuren Freizeitpark eröffnet.

Von den akribisch arrangierten musikalischen Arrangements bis hin zu den originalgetreu gestalteten Landschaften ist jede der sechs Themenwelten des Parks einzigartig gestaltet, so dass Besuchern das Gefühl gegeben wird, an den Orten zu sein, die sie aus Filmen, Comics und dem Fernsehen kennen.

Die Spannung bei einem Besuch des Parks beginnt bereits in der Warner Bros. Plaza, einer Art-Deco-inspirierten Welt, die das Goldene Zeitalter Hollywoods feiert und berühmt ist für ihre majestätische Show „All-Star Spectacular“, die die Warner Bros.-Filmbibliothek zum Leben erweckt. Auf ihrer Reise nach Metropolis, erkunden die Besucher eine strahlende Stadtlandschaft die von DC-Superhelden wie Superman und anderen Mitgliedern der Justice League wie Wonder Woman, The Flash, Green Lantern, Cyborg und Aquaman vor dem Bösen bewahrt wird. In den dunklen Straßen von Gotham City haben Besucher die Möglichkeit die berüchtigten DC Super-Bösewichte wie The Joker, Harley Quinn und den Riddler zu treffen. In Cartoon Junction erwachen Kindheitserinnerungen an der Seite von so beliebten Figuren wie Bugs Bunny, Tom und Jerry und Scooby-Doo. „Yabba Dabba Doo“ ist im prähistorischen Bedrock zu hören, wo Besucher die beliebte Steinzeit-Familie Feuerstein kennenlernen. In der Themen-Welt Dynamite Gulch erleben die Gäste Wile E. Coyote und den schwindelerregenden Sprint des Road Runner hautnah und können Ausschau nach Marvin, den Marsmenschen und den Jetsons halten.

Die Warner Bros. World Abu Dhabi ist eine spektakuläre Ergänzung zu den vorhandenen Unterhaltungs- und Freizeit-Angeboten auf Yas Island, wie die Ferrari World Abu Dhabi, der Wasserpark Yas Waterworld und der demnächst eröffnende Freizeitpark CLYMB. Zu den weiteren Attraktionen Yas Islands zählen Yas Marina Circuit - eine der technologisch fortschrittlichsten Formel 1-Rennstrecken der Welt, Yas Marina - ein beliebter Jachthafen mit Restaurants, Fitness- und Freizeiteinrichtungen, Yas Mall - das größte Einkaufszentrum in Abu Dhabi mit 400 Einzelhandelsgeschäften, der Strand Yas Beach und der Golfplatz Yas Links Abu Dhabi sowie sieben ansprechende Hotels von 3 bis 5 Sternen.

Weitere Informationen zur Warner Bros. World Abu Dhabi und Ticket-Buchung unter www.wbworldabudhabi.com