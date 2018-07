Mit Mut über die Brandenburger Gewässer – und durchs Leben

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Ein stressiges Arbeitsleben in einem kanadischen Großkonzern, das nicht selten von überlangen Tagen mit wenig Schlaf und ständigem Leistungsdruck geprägt war. Dazu familiäre Belastungen, die jede Ruhepause, um den Alltag einmal kurz hinter sich zu lassen, beinahe unmöglich machten. Über Jahre führte Gert Treuter genau dieses Leben, war der Überzeugung, nur in Aktion Entspannung finden zu können. Doch genau dieses Verhalten führte beim 57-jährigen aus Leipzig in die Depression. „Sich dem dann zu stellen, Hilfe zu suchen und sie anzunehmen, war der wichtigste Schritt“, wie er ganz offen berichtet und weiter erzählt: „Wenn man auf Arbeit oder im Freundeskreis sagt, man geht zum Zahnarzt oder zum Psychotherapeuten ist das beinahe normal. Zuzugeben, dass man sich Hilfe wegen einer Depression holt, wird oftmals aber lieber verschwiegen.“

Um genau das zu ändern und zur Entstigmatisierung der Depression als Erkrankung beizutragen, haben seit von 2012 bis 2017 über 134 betroffene und nicht-betroffene Menschen im Rahmen der sogenannten Mut-Tour radelnd, wandernd und paddelnd rund 25.500 Kilometer quer durch Deutschland zurückgelegt. In diesem Jahr kommen nun noch einmal gut 5.250 Kilometer, zurückgelegt von 60 erfahrenen wie neuen Teilnehmern, die unterwegs auf mit öffentlichen Ständen und Mitmachaktionen auf ihr Vorhaben aufmerksam machen, dazu.

Unter ihnen auch Gert Treuter, der seit Sonntag vergangener Woche zusammen mit fünf anderen ‚Mutigen‘ aus verschiedenen Regionen des Landes über die Brandenburger Gewässer paddelt. Sie alle eint dabei das Schicksal der Depression und die Erkenntnis, etwas in ihrem Leben verändern zu können. „Und genau dabei kann die Mut-Tour helfen. Man verlässt den gewohnten Alltag, betätigt sich sportlich ohne Leistungsdruck und erlebt einen strukturierten Alltag, der bei vielen verloren gegangen ist. Dazu kommt das Gefühl von Gemeinschaft und jeden Tag ein Ziel erreicht zu haben“, erklärt Kay Michalak, der die einwöchige Tour leitet. Gestartet ist das Team dabei am vergangenen Sonntag in Potsdam am Templiner See, legte täglich über fünf bis sechs Stunden in drei Zweier-Kajaks eine Strecke von etwa 25 Kilometern zurück. Am zweiten Etappentag heißt das Ziel – nach der ersten Station in Ketzin – dann Brandenburg an der Havel, wo die Tour-Teilnehmer in der Nacht von Montag zu Dienstag ihre Zelte aufgeschlagen haben und ebenfalls ihr Ziel verfolgen: anderen Mut machen. „Wir wollen anderen Mut machen. Langfristig ist die Perspektive dabei, irgendwann einmal in einer Gesellschaft zu leben, in der sowohl betroffene als auch nicht-betroffene Personen angstfrei mit psychischen Erkrankungen umgehen und darüber zu können. Denn genau darin besteht auch bei einigen Teilnehmern eine große Angst. Und das obwohl zumeist jeder mindestens einen Angehörigen oder eine Person im Freundes- und Bekanntenkreis hat, die mit dem Thema Depression ebenfalls schon in Berührung kam“, so Michalak weiter. Andererseits ist das Ziel der Mut-Touren aber auch, auf die immer noch bestehenden Missstände im Gesundheitssystem, bei denen es oftmals monatelang dauert, bis Patienten professionelle Hilfe erhalten, aufmerksam zu machen. „Ich war bei drei Ärzten, aber letztendlich hat es beinahe ein Jahr gedauert einen Therapeuten zu finden“, berichtet Alexandra Pae, die aus Wuppertal kommt und einer der Neulinge der Mut-Tour ist, im Herbst aber noch einmal auf Rad steigt, um die Aktion zu unterstützen. „Ich kann es nur jedem empfehlen, eine tolle Erfahrung“, so ihr Resümee nach den ersten Tagen.

Wer die Mut-Tour-Teilnehmer noch ein Stück auf ihrem We begleiten möchte, hat am heutigen Sonntag in Wittenberge die Chance dazu. Hier werden die Paddler gegen morgen mit ihren Kajaks einlaufen.