Rundfahrt mit Oderblick

Idylle an der Oder: Der Oder-Neiße-Radweg gehört zu den beliebtesten in ganz Deutschland. Er führt 77 km durchs Oderbruch. Die Tourfahrer absolvieren am Sonnabend einen Abschnitt bis Reitwein (Foto). Am Nachmittag geht es zur 2010 eröffneten Backscheune nach Buschdorf. © Foto: Winfried Mausolf

Doris Steinkraus

Golzow (MOZ) Im Terminplan der Tour de MOZ fehlt natürlich auch in diesem Jahr die Oderbruchtour nicht. Am Sonnabend geht es auf einen 54 km langen Rundkurs.

Wolfgang Ulm ist die Strecke schon mehrmals abgefahren. Der 58-Jährige gehört seit Jahren zu den Tour-Führern. „Ich will ja nicht in jedem Jahr die gleiche Route absolvieren“, sagt er. „Also muss man sich auf den Weg machen und eine möglichst für viele gut zu bewältigende und interessante Strecke aussuchen.“ Der Gorgaster ist sicher, dass er wieder eine solche Strecke gefunden hat.

Los geht es um 10 Uhr ab Bahnhof Golzow. Radler könnten zwar auch mit der Bahn anreisen, aber die meisten kommen mit dem Auto oder gleich mit dem Rad aus der Umgebung. Letztlich gibt es auch kein Anrecht auf die Mitnahme des Fahrrades im Zug. Der erste Abschnitt dürfte für alle zu einem tollen Natur-Erlebnis werden. Denn von Golzow aus führt Wolfgang Ulm das Peloton über Gorgast bis zum Oderdeich.

Dort entlang verläuft der Oder-Neiße-Radweg, einer der beliebtesten Radwege in Deutschland. Als solcher wird er seit Jahren vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) ausgewiesen. In vielen Teilen führt der Weg direkt auf dem Deich entlang. Von dort gibt es einen fantastischen Blick ins Vorland, auf die Oder und die andere Seite des Flusses. „Es gibt keinen speziellen Stopp unterwegs“, sagt Wolfgang Ulm. Alle zehn Kilometer werde eine Trinkpause eingelegt. Dann sei natürlich auch Zeit, um Fotos zu schießen. „Mir ist wichtig, dass die Teilnehmer einen Eindruck von der Landschaft und Sehenswertem bekommen und sie dadurch angeregt werden, später individuell die Region zu erkunden“, sagt der Tourführer.

Erster längerer Stopp ist am Gasthaus „Zum Heiratsmarkt“ in Reitwein. Dort erwartet die Tourteilnehmer eine Überraschung. Es gibt nicht nur einfach eine Mittagspause. An diesem Sonnabend lädt die Gastwirtschaft zum Sommerfest ein. Die einst in Reitwein gegründete Band „Orion“ spielt auf, präsentiert Hits aus den 60er und 70er Jahren, Deutschrock und Titel zum Mitsingen. Wer mag, kann sich in der Ess- und Trinkmeile im Garten des Gashofes kulinarischen Genüssen hingeben.

Von Reitwein geht es weiter Richtung Seelow, vorbei am Schweizerhaus. „Wir werden es sicher nicht schaffen, dort Station zu machen“, blickt er voraus. Aber empfehlen werde er den MOZ-Radlern einen Besuch. „Dort hat sich unglaublich viel getan“, lobt er. Ein Besuch lohne sich auf alle Fälle.

Von Seelow geht es weiter Richtung Buschdorf. Dort ist gemütliche Kaffeepause. In der Backscheune an der Alten Schule wird am Morgen schon eigens für die Radler der Backofen angefeuert. Die Teilnehmer können sich auf duftenden Kuchen und Kaffee freuen. Dann geht es nach Golzow zurück. Wolfgang Ulm hat ausschließlich abseits von Hauptstraßen verlaufende Wege herausgesucht, fast alles gut ausgebaute landwirtschaftliche Wege. Die seien für alle Altersgruppen zu bewältigen. Älteste Tourteilnehmerin wird Charlotte Hinze aus Strausberg sein. Die 90-Jährige hat sich schon für die Tour angemeldet. Ulm weiß, dass sie keine Problem mit der Strecke haben wird. „Sie fährt bis zu 10 000 Kilometer im Jahr“, sagt er anerkennend. Er wird auch andere bekannte Gesichter sehen. Immer aber gebe es auch Neueinsteiger. Ihnen rät er, vor allem genug zu trinken mitzubringen. Man werde zwar gemütlich unterwegs sein, doch angesichts des angekündigten heißen Sonnabends müsse häufiger ein Schluck aus der Trinkflasche genommen werden.

„Wichtig für mich ist, dass es keine Unfälle gibt“, sagt Wolfgang Ulm. Das größte Problem sieht er im zu dichten Auffahren oder wenn zu viele nebeneinander radeln. „Nur einer braucht mal ins Schlenkern zu kommen und das kann schnell zu Stürzen führen“, sagt er. Deshalb rät er, immer genügend Abstand zum Vordermann zu halten. Als passionierter Radwanderer ist für ihn der Helm ohnehin eine Selbstverständlichkeit. Er rät ihn auch allen Teilnehmern. Zudem sei die schützende Kopfbedeckung auch der beste Schutz gegen die Sonne.