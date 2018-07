Untreue im Mauermuseum – Bewährungsstrafe für Ex-Mitarbeiter

dpa

Berlin (dpa) Weil er im Berliner Mauermuseum über Jahre hinweg mehr als 200 000 Euro abgezweigt hat, ist ein damaliger Abteilungsleiter zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Das Amtsgericht Tiergarten sprach den 39-Jährigen am Donnerstag der gewerbsmäßigen Untreue schuldig. Der Diplom-Kaufmann hatte zuvor gestanden und erklärt, er habe Überweisungen gefälscht, um mit dem Geld seine Spielsucht zu finanzieren.

Der Angeklagte, der im Bereich Finanzen und Controlling arbeitete, hatte laut Urteil in 162 Fällen in der Zeit von März 2013 bis Januar 2016 Beträge zwischen 200 und 5500 Euro auf sein Konto transferiert. „Es dürfte sich um eine ziemlich chaotische Finanzbuchhaltung gehandelt haben, den Umstand nutzte der Angeklagte aus“, hieß es im Urteil. Das Gericht ordnete zudem die Einziehung von 207 000 Euro an. Der Staatsanwalt hatte drei Jahre Haft gefordert, der Verteidiger eine Bewährungsstrafe.

Weil Alexandra Hildebrandt, Direktorin des Mauermuseums am Checkpoint Charlie, und ihr Ehemann unentschuldigt nicht als Zeugen erschienen waren, verhängte das Gericht ein Ordnungsgeld von jeweils 200 Euro, ersatzweise vier Tage Ordnungshaft.