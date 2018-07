Kreisstadt ruft Bürger zum Wässern junger Bäume auf

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Wegen der anhaltenden Dürre bitten immer mehr Kommunen ihre Bürger um Unterstützung bei der Wässerung junger Straßenbäume.

Nach Hohen Neuendorf und dem Mühlenbecker Land veröffentlichte am Donnerstag auch die Stadt Oranienburg einen entsprechenden Aufruf. Die 30 000 städtischen Bäume hätten stark unter der anhaltenden Trockenheit zu leiden, teilte die Stadtverwaltung mit. Vor allem sehr junge kleine Bäume hätten große Probleme, den heißen Temperaturen zu trotzen. „Deshalb bittet das Tiefbauamt die Oranienburger darum, die Bäume in ihrer Straße nach Möglichkeit etwas mitzuversorgen, um sie am Leben zu erhalten“, sagte Rathaussprecherin Eike-Kristin Fehlauer. „Wer kann, tut den jungen Bäumen mit zwei bis drei Eimern Wasser einen großen Gefallen. Auch Büsche freuen sich regelmäßig über eine volle Gießkanne.“ Günstig sei, am frühen Morgen oder in den Abendstunden zu wässern.

Die Mitarbeiter des Stadthofes und mehrere beauftragte Firmen sind zurzeit täglich im Dauereinsatz, um Bäume zu gießen. Inzwischen werden sie auch einmal pro Woche von den Feuerwehren unterstützt. Die Oranienburger und Lehnitzer Einsatzkräfte rückten am Donnerstag mit ihren Tanklöschwagen zum Gießen aus.