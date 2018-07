Grenzbrücke wieder frei

Steffen Göttmann

Hohenwutzen (MOZ) Nach knapp zehn Tagen Bauzeit wird der Grenzübergang bei Hohenwutzen am Freitag wieder geöffnet.

„Um zehn Uhr werden wir die Betonklötze wegräumen, so dass der Verkehr wieder über die Oderbrücke rollen kann“, kündigte Torsten Bieder, Bauleiter des Landesbetriebs Straßenwesen, am Donnerstag an. Die Behörde ließ nach 20 Jahren die Straßendecke erneuern. Gesperrt bleibt dagegen weiter die B 158a. Der Verkehr aus Richtung Berlin wird ab der Neuenhagener Kreuzung bei Bad Freienwalde über Oderberg und Hohensaaten umgeleitet. Die Bundesstraße erhält eine neue Asphaltdecke.