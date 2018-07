Pfandgeld für den Wünschewagen

Silvia Passow

Schönwalde-Glien Der 68-jährige Herr hat seine Heimatstadt Brück schon lange nicht mehr gesehen. Er hat Sehnsucht, möchte nur noch einmal nach Brück, dieses wunderbar cremige Eis in seinem Lieblingscafé genießen, nur diese eine kleine Reise, bevor er den Weg antritt, den wir alle einmal antreten werden und aus dem es keine Rückkehr gibt. Er weiß, der Tag liegt nicht mehr weit entfernt, Krankheit, Schwäche haben ihn gezeichnet, jeden Tag ein wenig mehr, jeden Tag die Schritte schwerer, von allein würde er die Reise nach Brück nicht mehr antreten können. Am Samstag wird er dennoch nach Brück fahren. Möglich ist dies durch den ehrenamtlichen Einsatz der Wünschewagenteams.

Der letzte Wunsch ist nicht Disney-Land, es sind die Orte der liebevollen Erinnerungen. Nur einmal noch die Ostsee sehen, Seeluft atmen, den Wind im Haar, dem Rauschen der Wellen lauschen, so wie früher jedes Jahr im Sommer. Nur einmal noch auf dieser Bank sitzen, irgendwo im nirgendwo, auf der die jährliche Rast der Motorradtour stattfand. Nur einmal noch die Familie sehen, die weit entfernt lebt und kein Geld hat für die Reise. Noch einmal ein Musical besuchen oder auch die Fahrt zum Standesamt, das Ja-Wort geben, das sind die Wünsche der Menschen für die Reise vor der letzten Reise. Oder wie die junge, an Brustkrebs erkrankte Frau, noch einmal die Bayern spielen sehen. Im August wird sie nach München gebracht, vom Wünschewagen, in Kooperation mit dem berühmten Fußballclub.

Wünsche wagen

So steht es auf dem Fahrzeug, dass zum Wunschort transportiert, zu lesen. In Brandenburg gibt es einen Wünschewagen, bundesweit zwanzig, die Flotte soll bis Herbst um zwei weitere Fahrzeuge ergänzt werden. Das Projekt Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ging 2014 an den Start. Seit 2016 gibt es den Wünschewagen auch in Brandenburg. „Und der Bedarf ist da“, sagt Cindy Schönknecht, Mitglied des Wünschewagenteams und Pressesprecherin. Das Projekt Wünschewagen ist komplett spendenfinanziert, die Crew ehrenamtlich tätig.

Um den Wünschewagen für Brandenburg zu finanzieren sind jährlich 100.000 Euro notwendig. Die Kosten für die einzelnen Touren sind sehr unterschiedlich. Kleinere Reisen können mit 1.000 Euro zu Buche schlagen. Da wo der Weg weiter, die Reisefähigkeit des Fahrgastes eingeschränkt ist, müssen Übernachtungen eingeplant werden. Manchmal übernehmen Hotels und Pensionen diese Kosten, wenn sie erfahren, wer da kommt und welchem Zweck die Reise dient. Oder ein Theater spendiert die Karten für das gewünschte Stück. Die Fahrt mit dem medizinisch hochwertig ausgestatteten Wagen, die Kosten für Unterkunft, anfallende Kosten vor Ort - alles wird hier über das Projekt finanziert und ist für den sterbenskranken Menschen kostenfrei. Ebenso wie die Begleitung durch das medizinisch ausgebildete Personal.

Drei Engel für den Wünschewagen

Jessica Fröhner ist Krankenschwester und Mitglied im Team Wünschewagen. Drei Fahrten hat die junge Frau schon begleitet, die letzte Fahrt beschäftigt sie emotional noch immer. „So eine Fahrt kann sehr intime Momente mit sich bringen“, sagt auch Manuel Möller, Kollege im Team Wünschewagen und Gesundheits- und Krankenpfleger an der Charité. Für Fröhner ist ihre ehrenamtliche Tätigkeit Herzenswunsch, ihre erste Fahrt mit dem Wünschewagen fand einen Tag vor ihrem Examen statt. Der Anlass für ihre Tätigkeit hier liegt in ihrer Arbeit. Wenig Zeit für Patienten im Klinikalltag allgemein, zu wenig für Sterbende im Speziellen. Was sie im Beruf nicht leisten kann, letzte Wünsche erfüllen, das macht sie in ihrer Freizeit.

Ihre Freundin Kristin Zboralski hat nicht nur großen Respekt vor der ehrenamtlichen Tätigkeit der Freundin, sie wollte sie auch unterstützen. Zboralskis Mutter, Elke Zboralski, betreibt den EDEKA-Markt in Schönwalde-Siedlung und hat schon viele soziale Projekte unterstützt. Gemeinsam wollten die Freundinnen sie überzeugen, am Pfandrückgabeautomat eine Spendenbox anzubringen, wo die Kunden das Pfandgeld für den Wünschewagen Brandenburg spenden können. Überzeugen mussten sie gar nicht, die Unternehmerin war sofort Feuer und Flamme für das Projekt.

Schönwalder haben mit ihrem Pfandgeld den Wünschewagen unterstützt

Im September 2017 wurde die Spendenbox zusammen mit Informationen und einer ganz persönlichen Reiseerfahrung neben dem Pfandautomaten angebracht. Letzten Donnerstag wurde die Box geöffnet, der Inhalt in Form eines Spendenschecks an das Wünschewagenteam Brandenburg übergeben. 1.154 Euro und 52 Cent. Zboralski überreicht den Scheck an Schönknecht, Möller, und Fröhner, von einem Dank will sie nichts wissen. „Das Geld ist nicht von mir. Das haben alles unsere Schönwalder Kunden gesammelt“, sagt sie, bevor sie die Gefühle überkommen. Das Projekt sei ihr wichtig, erklärte sie noch Minuten vorher. „Jeder kann hier betroffen sein. Jeder könnte vom Wünschewagen einmal seinen letzten Wunsch erfüllt bekommen.“ Die Spendenbox, so sagt sie, wird hängen bleiben. Zboralski will weiter für den Wünschewagen Brandenburg sammeln und sagt: „Das war meine beste Aktion.“

Auf www.brandenburger-wuenschewagen.de gibt es mehr Infos zum ASB Wünschewagen.