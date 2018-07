Gut, dass die Störerhaftung weg ist

Berlin (MOZ) Die Störerhaftung bleibt Vergangenheit. Internetnutzer, die ihr WLAN für die Allgemeinheit öffnen, müssen auch weiterhin nicht dafür geradestehen, wenn jemand ihren Anschluss für das illegale Hochladen von Musik, Filmen oder Spielen missbraucht. Diese Entscheidung ist gut und richtig. Der Bundesgerichtshof hat damit endlich Rechtssicherheit für eine moderne WLAN-Infrastruktur in deutschen Städten geschaffen.

Erst im vergangenen Herbst schaffte der Bundestag eine veraltete Rechtslage ab. Wer zuvor seinen Anschluss nicht ausreichend gegen Missbrauch abgesichert hatte, konnte auch bei Verstößen Dritter haftbar gemacht werden. Doch egal ob in Cafés, an öffentlichen Plätzen oder im Nahverkehr: Für jedermann zugängliche WLANs sind im 21. Jahrhundert schlichtweg eine Selbstverständlichkeit. Kommunen stellen sich gerade digital neu auf, immer mehr private und öffentliche Dienstleistungen werden über das Smartphone angeboten. Und die Menschen nutzen sie bereitwillig. Solange deutsche Telekommunikationsanbieter nur lächerlich geringe Internet-Datenvolumen zu völlig überteuerten Preisen anbieten, sind offene WLAN-Netze also dringend nötig. Zu Recht bleibt die Störerhaftung deswegen abgeschafft.