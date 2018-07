Anhaltende Gefahr eines Handelskrieges

(MOZ) Schon viele sind in den vergangenen Monaten in der Hoffnung nach Washington gefahren, einen Zugang zu Donald Trump zu finden. Auch der französische Präsident Emanuel Macron war kurzfristig davon überzeugt, den US-Präsidenten verstanden zu haben und lenken zu können. Jeder, außer vielleicht der israelische Staatschef Benjamin Netanjahu, musste am Ende einsehen, dass Trump weder zu lesen noch zu lenken ist.

Dass nun Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker es geschafft hat, dem erratischen Wüterich ein Zugeständnis in Sachen Handelskonflikt abzuringen, ist erfreulich. Ob und wie lange es halten wird, vermögen wahrscheinlich nicht mal Trumps engste Berater zu beurteilen. Insbesondere für die deutsche Automobilindustrie kommen damit zum ersten Mal seit langem gute Nachrichten aus den USA.

Die Rettung soll ausgerechnet in einer Neuauflage des transatlantischen Handelsabkommens TTIP liegen. Das stimmt misstrauisch. War es doch Trump, der die Verhandlungen darüber auf Eis legte, kaum dass er im Amt war. Nein, die Gefahr eines Handelskriegs zwischen den USA und Europa ist allenfalls geringer geworden, gebannt ist sie noch lange nicht.