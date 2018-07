Ein Hoch auf das Warenhaus

Berlin (MOZ) Was waren die Warenhäuser einmal für glänzende Konsumtempel, die mit ihrem großen Angebot die Verbraucher in die Städte lockten. Der Glanz ist schon lange weg. Derzeit läuft die letzte Runde des Ausverkaufs – Karstadt und Kaufhof verhandeln über den Zusammenschluss. Sollen sie doch untergehen, wird mancher denken. Das Konzept des „tausendfach alles unter einem Dach“, wie der eine Konzern lange für sich warb, ist überholt. Schon durch die vielen Boutiquen, aber spätestens durch das Internet.

Und doch sollten wir ihnen die Daumen drücken, dass sie Erfolg haben. Denn abgesehen davon, dass es schlicht bequem ist, vom Knopf bis zur Waschmaschine alles an einem Ort zu bekommen – sie sind überlebensnotwendig für die Kerne gerade der mittelgroßen Städte, die derzeit besonders zu kämpfen haben. Ohne solche Magneten ist dort bald tote Hose. Wie die Auswirkungen sind, konnte man einige Jahre in der Potsdamer Innenstadt beobachten, als das traditionsreiche Kaufhaus, schon 1929 ein Karstadt, nach einem Brand jahrelang leer stand – die Brandenburger Straße verödete. Aber sie belebte sich umgehend wieder, als vor 13 Jahren Karstadt neu eröffnete. Denn eine klassische Einkaufsmeile braucht ein solch großes Haus als Anker. Klappt eine Reanimation wie in Potsdam nicht, ist aus der Abwärtsspirale kaum herauszukommen. Zudem verlieren gerade Senioren, die weniger mobil sind, ihre Einkaufsmöglichkeiten. Ein Grund für die Misere ist auch, dass manche Stadtväter meinten, unbedingt möglichst große Einkaufszentren auf die grüne Wiese stellen zu müssen.

Gefragt sind viele. Die Warenhäuser selbst brauchen Angebote, die mehr auf die Wünsche der Verbraucher vor Ort eingehen. Die Immobilienbesitzer in Innenstädten müssen sich mehr vergegenwärtigen, dass es kurzsichtig ist, Spitzenmieten erzielen zu wollen. Sie bringen schließlich nichts, wenn der Laden binnen kurzem leer steht. Die Politik muss sich mehr überlegen, wie sie den Handel und damit das Leben in den Innenstädten fördern kann, ob mit Parkplätzen oder attraktiven Fußgängerzonen. Und die Verbraucher sollten bedenken, dass sie bei der Wahl zwischen Innenstadt und Online auch über die Zukunft ihrer Stadt entscheiden. Wenn die dann nämlich daniederliegt, ist Abhilfe schwierig.