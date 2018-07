dpa

Berlin (dpa) Dem Himmel so nah: Aus Anlass der totalen Mondfinsternis lädt die Berliner Archenhold-Sternwarte an diesem Freitag zur Langen Nacht der Astronomie (17.00 bis 24.00 Uhr). Bei freiem Eintritt können Besucher das kosmische Schauspiel mit modernen Teleskopen und historischen Instrumenten verfolgen. Erwartet werden rund 2000 Gäste. Der Vollmond geht in Berlin kurz vor 21.00 Uhr bereits verfinstert auf. Zwischen 21.29 und 23.13 Uhr liegt er dann völlig im Schatten der Erde.

Es ist die längste totale Mondfinsternis in diesem Jahrhundert. Ein Extra ist die Planetenbeobachtung. Sie ist sonst bei Vollmond nicht möglich, es ist dann zu hell am Firmament. Am Freitagabend, wenn der Vollmond verschwunden ist, sind bei einem wolkenlosen Himmel vor allem Abendstern Venus, Jupiter, Saturn und Mars gut zu sehen, dazu die Internationale Raumstation ISS - 104 Minuten lang.