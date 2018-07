Von Null auf Hundert

Josefine Jahn

Neuhardenberg (MOZ) Freunde schneller Zweiräder können sich auf eine Veranstaltung auf dem Neuhardenberger Flugplatz freuen. Am 4. August findet auf dem Gelände der zweite „Suzuki Night Run“ statt. Nach der ersten Veranstaltung dieser Art in Mosbach im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter nach einem neuen Ort gesucht. „Uns war ein Flugplatz mit einer langen Start- und Landebahn wichtig“, sagt Anna Heß von der Veranstaltungsfirma Yamaoka Brodmeier International PR. Die gewünschten Bedingungen sind in Neuhardenberg gegeben.

Bis in die Abendstunden will Suzuki ein Beschleunigungsrennen ausrichten. Biker sollen die Gelegenheit haben zu testen, wie schnell sie ihre Gefährte von 0 auf 100 km/h beschleunigen können. „Der Night Run ist das einzige Rennen in Deutschland, bei dem ein 0-100 km/h-Wert gemessen wird“, heißt es in der Ankündigung.

Teilnehmer müssen über die Fahrerlaubnis verfügen sowie über ein Motorrad mit Straßenzulassung - beides werde vorab vom Veranstalter geprüft. Die Marke der Fahrzeuge spielt keine Rolle, dennoch stellt Suzuki während der Veranstaltung eine komplette Bandbreite an Motorrädern aus, die auch probegefahren werden können. „Allerdings nicht auf der Rennbahn“, sagt Anna Heß. Außerdem werde jeder Fahrer die Strecke zweimal fahren. „Der erste Durchlauf ist eine Testfahrt, auch um einzuschätzen, wie viel Geschwindigkeit sich jeder zutraut“, erklärt sie. Für Unterhaltung vor Ort wird ein DJ sorgen. Neben der Verpflegung ist die Veranstaltung für alle frei. „Im vergangenen Jahr waren auch viele Familien da, die sich das Ganze angeschaut haben.“

Bis 2011 hatte die Landespolizei eine Außenstelle für Fahrtsicherheitstrainings auf dem Flugplatz, danach hatten der ADAC und private Anbieter ähnliche Trainings für Motorradfahrer veranstaltet. Der „Night Run“ von Suzuki ist der erste seiner Art auf dem Neuhardenberger Flugplatz und trotz Rennstrecke und hohen Geschwindigkeiten eine familienfreundliche Veranstaltung. Airport-Chef Uwe Hädicke bestätigt: „Das Sicherheitskonzept des Veranstalters liest sich sehr professionell. Sonst hätten wir den Platz nicht zur Verfügung gestellt.“(jsj)

Night Run am 4. August von 16.30 bis 23 Uhr