Bei Wohnungsbrand leicht verletzt

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Eine Frau ist am Donnerstag bei einem Wohnungsbrand an der Neuruppiner Anna-Hausen-Straße leicht verletzt worden. Sie musste wegen Verdachts auf Vergiftung durch den Qualm ins Krankenhaus. Ausgebrochen war das Feuer in ihrer Küche. Das betroffene Mehrfamilienhaus gegenüber dem Neubaublock ist vorsorglich evakuiert worden.

Die Feuerwehr war gegen 15.30 Uhr alarmiert worden. Mit acht Einsatzfahrzeugen und rund 30 Aktiven war sie vor Ort. Insgesamt sechs Menschen mussten aus dem Haus gebracht werden, damit sie nicht in Gefahr geraten, giftige Dämpfe einzuatmen. Um die Frau kümmerten sich sofort Rettungssanitäter und ein Notarzt. Sie ist aber außer Lebensgefahr.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist bislang unklar. Ausgangsort war aber offenbar der Herd. Ein Teil der aus dem Haus gebrachten Bewohner konnte zum Ende des rund zweieinhalbstündigen Einsatzes wieder in das Gebäude zurückkehren. Zwei Wohnungen, darunter die der verletzten Dame, bleiben aber vorsichtshalber noch gesperrt, so die Feuerwehr am Abend. Die Betroffenen haben zugesagt, anderweitig eine Bleibe finden zukönnen.(crs)