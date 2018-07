Baulärm statt Kinderlachen

Großreinemachen: Pieter Wolff von der Firma Zehm reinigt an der Bürgel-Grundschule schon mal den Teppich, damit zum Schuljahresstart am 20. August alles tipptopp ist. © Foto: Thomas Burckhardt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Während der Nachwuchs die Ferien genießt und sich in der Sonne aalt, hat die Stadt Handwerker in Schulen und Kitas geschickt. Die Kommune nutzt die Sommerwochen für Sanierungen und Renovierungen. Allein dabei investiert Eberswalde rund eine Viertelmillion Euro.

Gut ein Dutzend Vorhaben bzw. Projekte listet die Stadt Eberswalde für die Ferienzeit auf. Schwerpunkte sind dabei die Grundschule Bruno H. Bürgel sowie die Kita „Kinderparadies Nordend“, aktuell die beiden größten Baustellen.

An der Bürgel-Schule sind gleich mehrere Firmen im Einsatz. Dort hat die Stadt nämlich drei Aufträge vergeben: die Erneuerung der Alarmanlage, den Austausch von Sanitärobjekten und Armaturen sowie die Sanierung der Weitsprunganlage. Letztere ist mit einem Volumen von 70 000 Euro der kostenintensivste Part. Eltern hatten sich im vorigen Jahr, unter anderem bei den Einwohnerversammlungen, beschwert und moniert, dass aufgrund des Zustands der Anlage kein ordentlicher Sportunterricht möglich ist. Nun werden Anlaufbahn und Grube also erneuert. Bis Ende August, kurz nach dem Beginn des neuen Schuljahres, sollen die Arbeiten erledigt sein.

Im „Kinderparadies Nordend“ wird vor allem die Küche umgebaut. Zudem erhält der Sport- und Bewegungsraum eine Akustikdecke. Und der ZWA erneuert den Trinkwasseranschluss. Die Arbeiten haben einen Umfang von insgesamt rund 35 000 Euro. Um die Verbesserung der Akustik und Lärmminimierung geht es auch im Hort „Die coolen Füchse“ an der Eisenbahnstraße 100. Für rund 10 000 Euro erfolgen dort entsprechende Nachrüstungen. Zum Ferienende will das Unternehmen fertig sein.

Soeben abgeschlossen sind die Arbeiten in der Kita „Pusteblume“. Seit November wurde in der Finower Einrichtung gebaut. Zum einen wurde ein Sanitärtrakt (für den Kindergartenbereich) umgebaut. Zum anderen erfolgte die „Teilinstandsetzung einer Gruppeneinheit“. Dies mit dem Ziel, 25 zusätzliche Hortplätze zu schaffen. Das Projekt hatte ein finanzielles Volumen von gut 100.000 Euro. Wobei der Landkreis die Erweiterung gefördert und etwa die Hälfte dazugegeben hat. Auch an der grundhaften Instandsetzung einer Sanitäreinheit für Hortkinder in der Kita „Arche Noah“ wird sich der Kreis beteiligen. Für 70 000 Euro sollen dort bis zum Jahresende Waschbecken, WC und Co. auf Vordermann gebracht werden. Die Leistungen werden laut Rathaus noch im Juli ausgeschrieben.

Überhaupt haben das Amt für Bildung, Jugend und Sport sowie das Hochbauamt den Fokus zunächst verstärkt auf die Sanitärtrakte in den Kitas gerichtet, nachdem das Parlament dort wegen des großen Investitionsrückstaus den dringendsten Handlungsbedarf ausgemacht hatte. Auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung hat die Verwaltung im November eine Analyse zum Zustand der Sanitäranlagen vorgelegt. Demnach gibt es fünf Einrichtungen, in denen in Bad und WC eben nicht alles okay ist. Dies sind die beiden städtischen Häuser „Pusteblume“ und „Kinderparadies Nordend“ sowie die freien Einrichtungen „Arche Noah“, „Haus der fröhlichen Kinder“ und „Kinderland“.

Eine detaillierte Übersicht zum gesamten baulichen Zustand der Kitas, inclusive Kostenschätzungen, muss die Verwaltung bis Ende Juli den Abgeordneten vorlegen. Wegen des Arbeitspensums hatte das Baudezernat um Aufschub bis zum Sommer gebeten. Inzwischen ist – ebenfalls auf Beschluss des Parlaments – ein zusätzlicher Hochbauingenieur eingestellt worden, der sich insbesondere mit den Kindereinrichtungen befasst.

Klotzen statt kleckern hieß es in den vergangenen Wochen im Fritz-Lesch-Stadion. Dort hat die Stadt für 750 000 Euro ein zirka 5500 Quadratmeter großes Kunst-rasenfeld angelegt. Am 31. August soll der Platz eröffnet werden. Rund geht es ebenso am Sportplatz Spechthausen, wo das Funktionsgebäude ein neues Dach erhält und auch an der Waldsportanlage rollt dieser Tage die erste Technik an, um das Baufeld zur Errichtung des neuen Funktionsgebäudes frei zu machen. Ein Invest-Vorhaben, das 2018/19 in Eberswalde zu den größten überhaupt zählt.