Getreideernte wie in Großvaters Zeiten

Daniela Windolff

Frauenhagen (MOZ) Sommerzeit ist Erntezeit auf uckermärkischen Feldern. Doch statt mit modernen High-Tech-Mähdreschern mähen Bauern in Frauenhagen das Getreide mit der Sense. Die Schauvorführung der historischen Ernte ist der Auftakt für das traditionelle Oldtimer- und Traktorentreffen am 17. und 18. August.

Der Weizen ist reif und muss vom Feld. Vom Kind bis zum Großvater ist das halbe Dorf auf den Beinen und schuftet vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang. Staub flirrt durch die Sommerhitze, mischt sich mit feinen Grannen und kitzelt auf der schweißtriefenden Haut. In gleichmäßigen Strichen zischt die Sense durch das wogende Feld. Durch die Schneisen folgen die Frauen und binden mit flinken Handgriffen Garben. Daneben blubbert ein motorbetriebener Mähbinder, der die Frauen an Tempo überholt. Eine Ernte vor 100 Jahren in Frauenhagen, wie sie die Großväter und Urgroßväter, Großmütter und Urgroßmütter jedes Jahr zur Sommerzeit beschäftigten. Und so kann man sie auch heute noch erleben. Und zwar immer dann, wenn der Dorfverein gemeinsam mit dem Schul- und Heimatmuseum Schönermark eine historische Ernte mit Strohhüten, Leinenschürzen, Muskelkraft und museumsreifen Gerätschaften auf einem Feld am Dorfrand demonstriert. Damit wollen die Frauenhagener einerseits die bäuerlichen Traditionen bewahren und zeigen, wie beschwerlich früher die Feldarbeit war. Gleichzeitig rühren sie damit die Werbetrommel für das Oldtimer- und Traktorentreffen, das alljährlich im Wechsel mal in Frauenhagen, mal in Schönermark ausgerichtet wird. Nun schon zum 14. Mal. Es ist immer wieder ein großes Spektakel, das Technikfreunde, Oldtimerfans, Landleute und Stadtmenschen anlockt, die dort auch eine Zeitreise in die Geschichte der Landtechnik und Landwirtschaft unternehmen.

Bei der historischen Getreideernte erleben die Besucher schon einen Vorgeschmack und historische Geräte und Technik in Aktion. Das hier geerntete Getreide wird dann beim Oldtimertreffen in einem historischen Dreschkasten gedroschen.

Oldtimer- & Traktorentreffen in Frauenhagen (Am Sandberg), 17./18. August