Wenn Kasper, Gretel und Oma die Natur schützen

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Hexe neidet Kaspers Großmutter den Apfelbaum in ihrem Garten. Deshalb verhext sie den Baum und den Garten, aus dem die Tiere verschwinden, so dass ihr Freund, der Wurm, ohne Fressfeinde befürchten zu müssen, an der Wurzel des alten Apfelbaums nagen kann. Aber, keine Angst, letztlich siegt das Gute. Die Geschichte ist ein Puppentheaterstück unter der Überschrift „Der verhexte Apfelbaum“. Dies ist gleichzeitig der Titel des neuen als Ringbuch gebundenen Heftes, das elf Stücke für Puppentheater auf 64 Seiten enthält. Sie sind für Kinder bis zur zweiten Klasse gedacht.

Autorin ist Kerstin Götter, Geschäftsführerin des Hauses der Naturpflege in Bad Freienwalde, die seit vielen Jahren zum Storchenfest, zum Herbstfest oder in Kindergärten mit Handpuppen Theater spielt. „Mein Problem war, dass es keine Stücke gab, die zum Haus der Naturpflege und zum Naturschutz passten“, sagt Kerstin Götter. Nur der BUND habe Stücke herausgegeben, die aber zu kopflastig und daher nicht spielbar gewesen seien.

1994 schrieb Kerstin Götter ihr erstes Stück nach einer Idee von Bärbel Mietzelfeld, damals Leiterin des Evangelischen Kindergartens, unter deren Anleitung sie es beim Herbstfest des Hauses der Naturpflege im gleichen Jahr aufführte. Zwei Jahre später konnte sie dank einer Förderung der Sparkasse handgeschnitzte Holzpuppen kaufen, die sie heute noch verwendet.

Die Geschichten in dem Biuch reihen sich in den jahreszeitlichen Verlauf ein. Es gibt Hasenstücke zu Ostern, ein Frühlingsstück, ein Sommerwiesenabenteuer, ein Herbststück und den Tierweihnachtsbaum. Puppentheater spielt Kerstin Götter seit ihrer Kindheit. Ein Schlüsselerlebnis war, dass ihre Mutter, die Kindergärtnerin war, ihr erlaubt habe, vor Kindern zu spielen.

Als Basis bleibt Kerstin Götter den klassischen Rollen treu. „Kasper, Gretel und die Großmutter sind Archetypen, sie sind zeitlos, man kann sie immer besetzen“, sagt Kerstin Götter. Illustriert wurde das Buch von Gabriela Götter, Schwester der Autorin. Sie ist Autodidaktin, die malt und fotografiert. Das Buch ist im Findling-Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Zum Herbstfest des Hauses der Naturpflege am 1. September wird es vorgestellt.(sg)