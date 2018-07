Paar verletzt Polizisten

Christian Schönberg

Wittstock (MOZ) Zwei Polizisten sind am Mittwochnachmittag bei einem Einsatz in Wittstock leicht verletzt worden. Sie hatten einen 36-Jährigen festnehmen wollen. Dieser und dessen mutmaßliche Ehefrau wehrten sich dagegen so verbissen, dass die Beamten Kratzer und Blessuren davon trugen.

Zuvor waren die Polizisten zur Maxim-Gorki-Straße wegen einer Prügelei gerufen worden. Dort stellten sie drei Tschetschenen fest, von denen einer schwere Verletzungen im Gesicht hatte. Der Mann gab an, vom Fahrrad gestürzt zu sein. Er wehrte sich danach dagegen, dass die Polizisten ihn aufs Revier mitnehmen wollten, um seine Identität festzustellen.

Die Beamten brachten den wild um sich schlagenden Mann zu Boden. Dabei attackierte auch dessen Frau einen Beamten. Sie versuchte, ihn vom Gatten herunter zu zerren. Der Polizist trug dadurch Kratzer davon. Auf dem Weg zur Wache drohte der Mann den Polizisten mehrfach damit, sie umbringen zu wollen.

Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Körperverletzung ermittelt. Auf die mutmaßliche Ehefrau wartet ein Verfahren wegen versuchter Gefangenen-Befreiung.(crs)