Schwitzen mit Schlips oder ohne

Hitze im Büro: Ventilatoren und eine Schüssel Wasser für die Füße unter dem Schreibtisch sorgen für Abkühlung. Zudem sollte man gerade jetzt nicht vergessen, viel zu trinken. Zwei bis drei Liter am Tag sollten es schon sein. © Foto: Heinz Köhler

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Wenn die Temperaturen schon vor der Mittagspause die 30-Grad-Marke erreicht werden, verliert so mancher die Lust auf lange Hosen und Krawatte am Arbeitsplatz. Die MOZ hat bei Unternehmen und Behörden nachgefragt, wie leger es bei Hochsommerhitze sein darf.

Seriosität wird bei der Sparkasse Oder-Spree großgeschrieben. Nur weil die Temperaturen steigen, bedeutet das noch lange nicht, dass die Hüllen fallen. „Es gibt eine Kleiderordnung und die verändert sich aufgrund der Wetterlage nicht“, sagt Pressesprecher Holger Swazinna. Für Herren gilt: Anzug mit Hemd und langer Hose, Krawatte und geschlossene Schuhen. „Bei den aktuellen Temperaturen sind wir aber tolerant“, so Holger Swazinna, „der Kragen darf geöffnet oder das Jackett weggelassen werden.“ Bei Damen sollten die Rocksäume nicht zu hoch rutschen und Feinstrumpfhosen sind obligatorisch.

Bei der Polizei gilt auch bei Hitze Uniformpflicht. „Kurzärmelige Hemden sind erlaubt, ansonsten tragen wir die volle Montur“, sagt Sprecherin Bärbel Cotte-Weiß. Lediglich auf die Mütze dürfe im Sommer verzichtet werden, diese Regelung gelte aber nicht landesweit.

Die Richter des Landgerichts verzichten auch bei hohen Temperaturen nicht auf ihre schwarzen Roben, sagt Pressesprecher Jasper Schüler. „Es ist unsere Dienstkleidung und die meisten hängen auch daran.“ Es sei aber schon vorgekommen, das Richter am Zivilgericht es den Anwälten freistellten, ob sie die Roben tragen wollen. Am Strafgericht gehe es hingegen förmlicher zu. „Man trägt aber auch im Sommer kein Jackett drunter, sonder kann sich luftig kleiden“, sagt Jasper Schüler.

Für die Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes, die derzeit das Helene Beach Festival absichern, gilt eine Kleiderordnung, die nach einer Gefährdungsanalyse festgelegt wurde, sagt Lars Wendland, Kreisleiter der Wasserwacht beim DRK Kreisverband Märkisch-Oder-Havel-Spree. „Rettungsschwimmer, die am Strand unterwegs sind, dürfen aber kurze Hosen und T-Shirts tragen“, sagt er. Als Schutz seien vor allem Sonnencreme, Kopfbedeckung und Sonnenbrille wichtig. Einsatzkräfte im Sanitätsdienst dürfen zwar auch T-Shirts tragen, lange Hosen und schwere Sicherheitsstiefel müssen hingegen auch bei 30.Grad und mehr sein.

Oben kurz und unten lang tragen auch die Fahrerinnen und Fahrer der Stadtverkehrsgesellschaft. „Es gibt andernorts Verkehrsbetriebe, wo auch kurze Hosen zur Dienstkleidung gehören, wir haben aber noch nichts passendes gefunden“, sagt Ken Wegener von der SVF. Allerdings ist die Sommerversion der langen Hose aus leichterem Stoff als das Wintermodell. Ob Krawatten getragen werden, entscheiden die Fahrer selbst. Für Fahrerinnen gibt es auch Röcke, die seien aber eher weniger gefragt. „In vielen Fahrzeugen gibt es inzwischen Fahrerklimaanlagen“, so Ken Wegener weiter. zudem verfügen fast alle Straßenbahnen und Busse über einen kleinen Kühlschrank.

Keine Kleiderordnung gibt es in der Stadtverwaltung. „Dass die Kollegen nicht in Badehose und Bikini, sondern angemessen gekleidet erscheinen, versteht sich aber von selbst“, sagt Torsten Walther aus der Pressestelle. Aufgrund der Gleitzeitregelung, kann das Rathauspersonal schon ab 6.30 Uhr mit der Arbeit beginnen, wenn die Temperaturen etwas entspannter sind. Eine Klimaanlage gibt es aber nur in der Leitstelle Oderland.