Simone Weber

Amt Rhinow Seit rund 100 Tagen herrscht in der Mark extreme Trockenheit, die seit ein paar Wochen durch Hitze verschärft wird. Diese Dürre hat natürlich auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Am Mittwoch informierten sich Brandenburgs Staatskanzleichef Martin Gorholt und Rhinows Amtsdirektor Jens Aasmann (beide SPD) bei den Agrargenossenschaften in Hohennauen und Gülpe über die Lage.

„Das Getreide ist bereits geerntet“, sagte Peter Wilke, Chef der Hohennauener Agrargenossenschaft. „Da hatten wir die höchsten Ernteausfälle. Schon beim Raps fiel der Ertrag geringer aus als in den Jahren zuvor.“ Seine Agrargenossenschaft hat auf 1.300 Hektar Getreide und Raps angebaut. Die Ernteeinbußen liegen bei rund 60 Prozent. Auf den 1.500 Hektar Grünland beträgt der Ausfall bis zu 30 Prozent. „Der erste Schnitt ist eingefahren. Wie hoch der zweite Schnitt ausfällt werden wir sehen“, so Wilke weiter. „Wir hoffen noch auf einen dritten Schnitt.“

Auf einem Maisfeld an der Bundesstraße bei Hohennauen betrachten Aasmann und Gorholt einen extremes Beispiel. „Auf dem Feld hier hatten wir Triticale gesät. Der war bereits im Frühjahr verbrannt, und wir haben ihn umgepflügt“, so Peter Wilke. „Im Mai haben wir darauf Mais angebaut.“ Die Pflänzchen sind nun gerade mal um die 15 Zentimeter hoch. Daneben steht eine einzelne Reihe mit zirka ein Meter hohen Pflanzen. Es fehlt dringend der Regen. „Die kleinen bringen keine Kolben mehr. Würde es jetzt mehr regnen, könnten die großen Pflanzen noch Kolben ausbilden“, erklärte Wilke. „Aber trotzdem taugt dieser Mais nur noch für unsere Biogasanlage.“

„Bereits letztes Jahr waren die Getreidepreise schlecht, und das Angebot auf dem Weltmarkt ist immer noch relativ hoch“, beklagte Enrico Vogt, Chef der Gülper Agrargenossenschaft. „Der Ernteausfall auf unseren 500 Hektar Getreide liegt zwischen 30 und 70 Prozent.“ Von den 50 Hektar Weizen haben die Kraniche die Körner auf zwei Hektar gefressen. Die 800 Hektar Grünland liegen vor allem im Naturschutzgebiet. Bei den zwei Schnitten im Jahr liegt der Ausfall bei rund 30 Prozent. Auf 100 Hektar baut Gülpe Mais als Erstfrucht an. Diese Pflanzen sind etwa ein Meter hoch. Um diese Zeit soll der Mai sonst mannshoch stehen. Den Ernteausfall schätzte Enrico Vogt hier auf 50 Prozent und berichtete weiter: „So einen extremen Sommer mit hohen Ernteeinbußen hatten wir zuletzt im Jahr 2003 und davor 1992.“

Vor 26 Jahren gab es noch Ausgleichszahlungen vom Land, wie sich der Gülper erinnerte. Ob die brandenburgischen Landwirte in diesem Jahr erneut Ausgleichszahlungen erhalten, ist seitens der Regierung in Potsdam noch nicht entschieden.