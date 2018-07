Müll-Sündern auf der Spur

Die Waschmaschine wurde schon ausgeschlachtet: Vor einem Wohnhaus in der Trebuser Straße dokumentieren Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Donnerstag eine Müllansammlung. Daniel Henze hat den Haufen fotografiert und informiert sich in der Verwaltung, ob er als Sperrmüll angemeldet war. © Foto: Annemarie Diehr

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) 230 Fälle von illegal abgeladenem Müll hat das Ordnungsamt seit Jahresbeginn registriert – bereits deutlich mehr als im gesamten Jahr 2017. Um den Verursachern auf die Spur zu kommen, befragen die Mitarbeiter Anwohner und stochern auch mal im Abfall.

Ein Werbeschreiben, eine Adresse, kein Name: „An alle Anwohner im Konstantin-E.-Ziolkowski-Ring“, steht auf dem Papierfetzen, den Ronny Köhler zwischen seinen behandschuhten Fingern hält. „Selbst wenn ein Name dastehen würde, heißt das noch lange nicht, dass derjenige den Müll hier tatsächlich abgeladen hat.“

Der Müll – das sind im Falle einer mit Nadel- und Laubbäumen bestückten Fläche an der Friedenstraße in Süd neun verstreute Stellen. Die Ordnungsamt-Mitarbeiter finden hier mal Teppiche, blaue Säcke mit Papier und Plastikverpackungen, aber auch Bauschutt mit Asbestplatten und – angesichts der Waldbrandgefahr noch bedenklicher – Flaschen, Gläser und zwei Kanister, die Diesel-Geruch verströmen.

„Den zu entsorgen kostet nichts“, sagt Daniel Henze, deutet auf einen schwarzen Sack mit Styropor. Mehrmals pro Woche sind er und vier weitere Außendienstmitarbeiter in der Stadt unterwegs, um Müllhaufen zu dokumentieren, die Bürger telefonisch oder schriftlich – häufig über die Internetplattform Maerker – melden. „Tendenz steigend“, sagt Ordnungsamtsleiter Christoph Malcher. Gut 30 Prozent vom Tagesgeschäft nehmen die Ermittlungen in Sachen Müll mittlerweile in Anspruch. Denn: Mit 230 Meldungen über illegal entsorgten Müll wurden die Fälle von 2017 in diesem Jahr schon nach knapp sieben Monaten um 50 Prozent übertroffen.

Am Donnerstagvormittag fahren Ronny Köhler und Daniel Henze mit Schülerpraktikant Tom Kirschner fünf Müllhaufen ab. In einem Waldstück an der Rudolf-Breitscheid-Straße nahe der Spree soll Bauschutt liegen. „Bei schönem Wetter, wenn die Menschen draußen spazieren gehen oder Rad fahren, werden uns auch solche abgelegenen Stellen gemeldet“, sagt Ronny Köhler. Auf dem Weg in den Wald passieren die Ordnungsamt-Mitarbeiter eine Straßenecke, an der ein roter Sessel neben einer Wäschespinne liegt. Anruf in der Verwaltung: „Überprüft mal bitte beim KWU, ob dort Sperrmüll angemeldet ist“, fordert Köhler einen Kollegen auf.

Das ist er, ergibt wenige Minuten später ein Rückruf. Köhler und sein Kollege stehen da schon vor besagtem Berg Bauschutt. Dachpappe ist darunter, auch Bierdeckel und Tabakverpackungen mit polnischer Schrift. „So viel Müll auf einem Haufen habe ich während vier Jahren im Dienst noch nicht gesehen“, sagt Daniel Henze. Wie der wohl hierher bis an die Spree gelangt sei? Abgeladen von einem Lkw – „möglich wär’s“, sagt Ronny Köhler.

Rar sind die Fälle, in denen das Ordnungsamt dem Müll-Verursacher auf die Spur kommt, ihn mit Bußgeld und der Rechnung über die Entsorgungskosten konfrontieren kann. Letztere trägt zunächst die Stadt, die auch die Beseitigung des Mülls durch den KWU veranlasst. „Durch mehr Personal und Zeugenbefragung“, sagt Leiter Christoph Malcher, „liegt die Aufklärungsquote mittlerweile immerhin im zweistelligen Bereich.“

Nichts gehört, nichts gesehen haben die Erdgeschossbewohner eines Neubaublocks an der Trebuser Straße. Während Ronny Köhler drinnen mögliche Zeugen befragt, fotografiert Daniel Henze vor dem Hauseingang Sofa, Kühlschrank, Teppich und eine ausgenommene Waschmaschine. Über die Hausverwaltung wollen die Männer nun versuchen herauszukriegen, wer in den letzten Tagen hier ausgezogen ist. Zurückgelassen hat er womöglich diesen Müllberg.