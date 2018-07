Blitzer-Attrappe gegen Raser

Joachim Eggers

Gosen (MOZ) Bernd Krüger hat schon ziemlich viel ausprobiert. Der Gosener wohnt in der Köpenicker Straße, gleich am Ortseingang von Berlin aus, und beklagt seit langem die Lärmbelästigung. Krüger hat Artikel im Ortsblättchen geschrieben, die Polizei um Kontrollen gebeten, in der Gemeindevertretung vorgesprochen. Es hat alles ein bisschen geholfen, sagt der kräftige Mann, er sei überall gehört worden. Mal eine Polizeikontrolle da, Überlegungen zur Geschwindigkeit und zum Straßenbelag dort – aber kein durchschlagender und nachhaltiger Erfolg.

Jetzt hat Krüger sich etwas einfallen lassen und in seinem Vorgarten eine Blitzer-Attrappe aufgestellt. Auf den ersten Blick wirkt sie täuschend echt. Auf einer weißen Stange sitzt ein viereckiger Kasten mit zwei Lampen übereinander, die direkt auf die Fahrbahn gerichtet sind. Aber weil das Gerät eben nur eine Attrappe ist, blitzt da nichts. Die Resonanz war zwiespältig, sagt der Gosener. Manche haben gesagt: „,Endlich tut mal jemand was‘“, berichtet Krüger, es habe aber auch ablehnende Reaktionen gegeben. Gekauft hat er die Attrappe beim Versandhändler Amazon im Internet. Mit der mäßigenden Wirkung auf die Autofahrer ist es nach Krügers Aussage ähnlich wie bei den anderen Maßnahmen: Sie ist recht schnell verpufft.

Das Grundproblem, das zeigte eine Diskussion in der Gemeindevertretung, ist die Zunahme des Verkehrs, nicht zuletzt durch das Aufblühen der Gosener Berge als Wohnstandort, der neue Einwohner bringt.(je)