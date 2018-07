Safari auf dem Campingplatz

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Während einige Festivalbesucher noch in der Schlange auf ihr Bändchen warten oder ihre Vorräte zum Zeltplatz tragen, haben sich andere schon seit ein paar Tagen in ihrem Camp eingerichtet. Langweilig wird ihnen auch vor Beginn der großen Konzerte nicht. Karl aus Neuzelle und seine Kumpels, die alle aus dem Raum Eisenhüttenstadt kommen, sind am Dienstag angereist. Im nächsten Jahr wollen sie vielleicht noch früher kommen, denn „man braucht einen guten Platz, um die Party mitzuerleben.“ Ausgestattet sind sie mit Zelten, Pavillons, Bier und viel Wasser. „Wegen Kreislauf“, sagt der 20-Jährige. Einen Wasserkocher hat er auch eingepackt, um Suppenterrinen zuzubereiten. „Aber den hat noch kein Mensch angefasst.“

Eigentlich seien sie „eine Fußballmannschaft und ein Auswechselspieler“, also 12 Mann. Doch ein Großteil der Truppe geht gerade „auf Safari über den Campingplatz“. Soll heißen, sie spazieren umher, lernen andere Festivalbesucher kennen, rauchen mit ihnen Wasserpfeife, spielen Trinkspiele, quatschen.

Einer ganz anderen Beschäftigung geht Vivien Geithe aus Fürstenwalde nach. Morgens ist sie ungeschminkt und geht erst einmal in den Helenesee, am Nachmittag legt sie Make-up auf. „Ich finde gerade auf einem Festival cool, wenn man sich austoben kann und besondere Looks ausprobiert“, sagt die 18-Jährige. Deshalb hat sie Glitzer, Lidschattenpaletten, Highlighter, Make-up zum Konturieren, aber auch Abschminktücher dabei.

Bei Christian Rentzing aus Berlin sehen die Prioritäten anders aus: Eiweißriegel und Tunfisch versorgen ihn auch auf dem Festival mit den nötigen Proteinen – ohne Sport kommt er aber mal ein paar Tage aus. Ansonsten sind er und seine acht Freunde mit Toast, Milchbrötchen, Erdnüssen, Bockwürsten, Bananen und Äpfeln ausgestattet. „Ich habe keinen Gaskocher und generell nichts dabei, was Feuer macht“, sagt der 24-Jährige. Immerhin gilt seit Mittwoch die höchste Waldbrandstufe. Und so essen er und die anderen ihre Ravioli aus der Dose eben kalt.(sam)